Chelsea muốn lật kèo MU vụ Sancho

Chelsea được cho là xem xét việc không mua đứt Jadon Sancho sau mùa giải 2024/25.

Theo M.E.N, Chelsea được cho là không hài lòng với màn trình diễn của Jadon Sancho kể từ khi gia nhập CLB. Trong hợp đồng mượn cầu thủ người Anh từ Man Utd có điều khoản mua đứt gần như bắt buộc sau mùa giải năm nay với giá khoảng 25 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng Tây London được cho là sẵn sàng đi ngược lại những gì đã ký kết.

"Chelsea không còn hứng thú với việc chiêu mộ Sancho. CLB này có thể trả cho MU một khoản tiền được coi là 'phí phạt hợp đồng' nhằm trả cầu thủ sinh năm 2000 lại cho đối tác thành Manchester", tờ báo Anh tiết lộ.

Sancho có thể trở lại MU.

Trong bài phát biểu mới đây, Sir Jim Ratcliffe thừa nhận MU thậm chí còn chưa thanh toán xong khoản tiền mua Sancho từ Dortmund. Trong hè năm nay, "Quỷ đỏ" còn phải trả nốt 17 triệu bảng cho CLB Bundesliga.

Hiện tại, vẫn chưa rõ ý định của HLV Ruben Amorim với Sancho. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2000 được đánh giá phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 của MU hiện tại. Sancho chơi ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái, đồng thời có khả năng rê dắt, kết nối với đồng đội. Trong bối cảnh Marcus Rashfrd, Antony đều đã bị loại khỏi kế hoạch ở Old Trafford, HLV Amorim hoàn toàn có thể thử vận may với Sancho, trong trường hợp cầu thủ này trở lại Old Trafford.

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ đầu mùa 2024/25, Sancho không có quá nhiều đóng góp. Anh chỉ có 2 bàn, 4 kiến tạo sau 22 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Đã 16 trận liên tiếp trôi qua, cựu câu thủ Dortmund không ghi bàn. Trong chuỗi trận này, Sancho chỉ có vỏn vẹn 1 đường kiến tạo.

Khi còn chơi cho MU, Sancho từng bị kỷ luật vì cãi lời HLV Ten Hag. Đến đầu mùa giải 2024/25, cầu thủ 24 tuổi đã đến gặp mặt nhà cầm quân người Hà Lan để xin lỗi và được trở lại đội hình chính.

Sau khoảng thời gian ngắn tập luyện, cầu thủ này đã được MU đem cho Chelsea mượn. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Sancho khẳng định đã hâm mộ "The Blues" từ lâu và muốn được cống hiến lâu dài cho CLB chủ sân Stamford Bridge.