'Bồ Đào Nha nguy cơ sụp đổ khi Ronaldo giải nghệ'

Tại một sự kiện của Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá quốc gia (ANTF), cựu trợ lý của Sir Alex chia sẻ: “Chúng ta vẫn còn những ảo tưởng về thành công trong những năm gần đây, nhưng tôi nghĩ đây là một thời điểm rất quan trọng. Sớm muộn, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự rời đi của một cầu thủ xuất sắc, người đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong bóng đá Bồ Đào Nha. Những quyết định lớn trong tương lai cần phải được thực hiện ngay bây giờ để ngăn chặn viễn cảnh đội tuyển quốc gia xuống dốc".

Hiện tại, Ronaldo vẫn là đầu tàu trên hàng công của Bồ Đào Nha dưới thời HLV Roberto Martinez. Tại Nations League, CR7 vẫn góp mặt trong cuộc đua vua phá lưới với 5 bàn, kém người dẫn đầu Viktor Gyokeres 4 bàn. Không cầu thủ Bồ Đào Nha nào có phong độ tốt hơn Ronaldo hiện tại.

HLV Queiroz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm những người kế vị xứng đáng cho các biểu tượng như Ronaldo và Luis Figo. Ông nói: “Chúng ta cần xem xét lại toàn bộ quy trình đào tạo cầu thủ và đưa ra những quyết định phù hợp hơn để phát triển tiềm năng của họ, giúp cầu thủ góp sức cho đội tuyển quốc gia. Sự cạnh tranh là yếu tố rất quan trọng".

Cựu trợ lý của Sir Alex chỉ ra rằng Bồ Đào Nha nên tăng cường số lượng cầu thủ chuyên nghiệp lên khoảng 300.000 - 400.000 người để xây dựng một đội tuyển vững mạnh.

“Càng nhiều cầu thủ, chúng ta càng có thể hy vọng vào việc tạo ra những cá nhân có phẩm chất tốt như Figo và Ronaldo", ông Queiroz nói.

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9. Còn trong tháng này, thầy trò HLV Martinez sẽ có 2 lượt trận gặp Đan Mạch ở Nations League. Ronaldo được đánh giá sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội hình.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.