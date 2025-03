Hojlund thất vọng

Hojlund thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự thất vọng, có lẽ đó là từ chính xác nhất để diễn tả cảm giác của tôi. Việc không ghi bàn tất nhiên ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi luôn muốn được điền tên lên bảng tỷ số. Tôi sẽ lo lắng hơn nếu tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi trải qua một giai đoạn mà tôi thực sự muốn làm tốt hơn".

Khi được hỏi về cách đối mặt với những chỉ trích, Hojlund cho biết bản thân hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh bị ảnh hưởng bởi bình luận tiêu cực. Anh nói thêm: "Tôi dành nhiều thời gian cho bạn gái và gia đình và tôi sắp nuôi một chú chó".

Là một trong những CLB được chú ý nhất thế giới, MU luôn đối mặt với sự soi xét từ dư luận, và nhiều cầu thủ cũng không tránh khỏi những chỉ trích từ truyền thông cũng như các huyền thoại CLB. Hojlund chịu áp lực không nhỏ, đặc biệt trong quãng thời gian tịt ngòi kéo dài 22 trận vừa qua.

Tiền đạo người Đan Mạch cuối cùng giải tỏa được cơn khát bàn thắng khi lập công trong chiến thắng 3-0 trước Leicester City hôm 17/3, ngay trước khi lên đường tập trung cùng ĐTQG Đan Mạch.

MU chiêu mộ Hojlund từ Atalanta vào mùa hè năm 2023 với mức giá có thể lên tới 72 triệu bảng. Tuy nhiên, kể từ đó, chân sút này chỉ ghi được 24 bàn trong màu áo "Quỷ đỏ". Có thông tin cho rằng MU sẵn sàng bán Hojlund để chiêu mộ tiền đạo khác.

Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace hoặc Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon là hai cái tên được nhắc đến.

