Sự thật phía sau áp lực nghẹt thở của Hojlund

Chân sút trị giá 72 triệu bảng của MU cuối cùng cũng giải tỏa cơn khát bằng bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Leicester City ở vòng 29 Premier League hôm 17/3. Trước đó, Hojlund trải qua 22 trận tịt ngòi, kéo dài suốt 3 tháng kể từ giữa tháng 12.

Ở trận lượt đi Europa League gặp Real Sociedad tại Europa League, Hojlund gây chú ý khi tranh cãi gay gắt với Diogo Dalot. Nguyên nhân do cầu thủ người Bồ Đào Nha không chuyền bóng cho Hojlund - người ở tư thế trống trải - trong pha tấn công. Điều này khiến nhiều người cho rằng cựu tiền đạo Atalanta không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt.

Tuy nhiên, trung phong người Đan Mạch thừa nhận: "Tôi nghĩ mọi thứ đến từ màn trình diễn của bản thân. Rõ ràng, tôi chưa đạt phong độ cao nhất như mong muốn, và cả đội vẫn thích nghi với hệ thống mới cùng vị trí mới. Nhưng tôi cảm thấy mình đang tiến bộ và bắt đầu chơi tốt hơn".

Hojlund cũng nói về sự cải thiện trong kết nối giữa anh và đồng đội: "Chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Họ cũng bắt đầu nhận ra những điểm mạnh của tôi và phát huy. Ngược lại, tôi cũng học cách tận dụng tốt phẩm chất của họ. HLV muốn chúng tôi chơi theo sở trường của mình, và điều đó ngày càng rõ ràng hơn".

Hojlund chấm dứt cơn khô hạn ở phút 28 tại King Power Stadium, khi anh đón đường chuyền từ Bruno Fernandes, khéo léo vượt qua Wout Faes trước khi dứt điểm ghi bàn thắng thứ 8 trong mùa giải.

Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, Hojlund bắt đầu tìm thấy sự ăn ý với Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan không đơn thuần là một phương án thay thế, mà dần đảm nhận vai trò di chuyển rộng hơn để hỗ trợ Hojlund.

Anh nói thêm: "Ban đầu, chúng tôi không có nhiều cơ hội đá cùng nhau, nhưng giờ anh ấy chơi ở một vị trí khác, có thể hoạt động rộng hơn. Được thi đấu với Joshua rất tuyệt, cậu ấy là một người đồng đội tốt và chúng tôi hỗ trợ nhau rất ăn ý".

Về yêu cầu chiến thuật của Amorim, Hojlund chia sẻ: "HLV muốn tôi kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, di chuyển nhiều hơn vào khoảng trống, giữ chân các trung vệ. Đó là điều tôi đang cố gắng làm. Tôi có tốc độ tốt, và đó là lý do tôi có mặt ở đây".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.