Hojlund là sai lầm đắt giá của MU

Sau 19 trận liên tiếp không ghi bàn, câu hỏi đặt ra không còn là "Hojlund sẽ tỏa sáng khi nào?", mà là "Liệu cậu ấy có thực sự đủ tầm để trở thành trung phong số một của Man United hay không?".

Và đến thời điểm này, câu trả lời dường như nghiêng về phương án thứ hai.

Không ai có thể phủ nhận rằng Hojlund là một cầu thủ chăm chỉ, có tiềm năng phát triển và sẵn sàng cống hiến hết mình trên sân cỏ. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chỉ cần những nỗ lực, mà còn đòi hỏi hiệu suất và sự ổn định.

Ở tuổi 22, Hojlund đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi trở thành trung phong chính của một đội bóng đầy rẫy vấn đề như Man United. Một CLB lớn như thế này không phải là nơi dành cho những thử nghiệm, mà là nơi các cầu thủ phải chứng minh giá trị ngay lập tức.

Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn không nằm ở cá nhân Hojlund, mà là cách Manchester United xây dựng đội hình xung quanh cầu thủ này. Không có một hệ thống hỗ trợ đủ tốt, một tiền đạo trẻ rất khó có thể tỏa sáng. Và ở thời điểm hiện tại, HLV Ruben Amorim dường như cũng không còn nhiều kiên nhẫn với cậu học trò.

Điều này đặt ra một bài toán khó: Man United cần một tiền đạo giỏi hơn, nhưng liệu họ có đủ khả năng để chiêu mộ một cái tên đẳng cấp thế giới?

Đã có thời điểm, khi Man United muốn một cầu thủ, họ gần như chắc chắn sẽ có được anh ta. Những cái tên như Wayne Rooney, Robin van Persie hay Ruud van Nistelrooy đều từng chọn Old Trafford khi còn ở đỉnh cao phong độ.

Nhưng thời thế đã thay đổi. Bây giờ, nếu một tiền đạo hàng đầu như Alexander Isak của Newcastle có mặt trên thị trường, Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ trung phong người Thụy Điển hơn nhiều so với Man United.

Đã có lúc, Manchester nếu United để mắt tới một ngôi sao, họ có 90% khả năng sẽ ký hợp đồng. Còn bây giờ? Cũng là 90%, nhưng là tỷ lệ cầu thủ đó từ chối họ.

Jonathan David của Lille, người ghi bàn vào lưới Real Madrid và Liverpool tại Champions League mùa này, cũng là một trong những tiền đạo đáng chú ý trên thị trường. Nhưng anh sắp hết hợp đồng và gần như chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn United.

Ngay cả những cầu thủ như Joao Pedro của Brighton - một cái tên không hẳn là thuộc đẳng cấp thế giới - cũng có thể sẽ ưu tiên Liverpool hơn Man United nếu được lựa chọn. Câu hỏi đặt ra: Manchester United đã sa sút đến mức nào để rơi vào tình cảnh này?

Với ngân sách hạn chế và sự bất ổn trong nội bộ, Amorim có thể phải tận dụng các mối quan hệ cá nhân để mang về một cái tên như Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon - nơi ông từng làm việc. Một lựa chọn khác là Jean-Philippe Mateta từ Crystal Palace, một tiền đạo có giá phải chăng và đã thể hiện được khả năng ở Premier League.

Tuy nhiên, cả hai đều không phải mẫu tiền đạo mà United từng theo đuổi trong quá khứ - hoặc thậm chí là chỉ vài năm trước, khi họ vẫn có thể chiêu mộ những cái tên như Romelu Lukaku hay Zlatan Ibrahimovic. Điều này đặt Man United vào một tình thế khó khăn: họ cần một trung phong đẳng cấp, nhưng những cầu thủ tốt nhất lại không muốn đến Old Trafford.

Những cầu thủ hàng đầu hiện nay không chỉ tìm kiếm mức lương cao, mà họ còn muốn được chơi tại Champions League thường xuyên và khoác áo một đội bóng có sự ổn định. Đó là điều mà Manchester United hiện tại không thể đảm bảo.

Việc CLB vừa gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag sau khi ông giúp đội bóng vô địch FA Cup, rồi lại sa thải ông ngay sau đó, chỉ cho thấy sự thiếu định hướng của ban lãnh đạo. Dưới thời Ineos, "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết để thu hút những cầu thủ hàng đầu.

Điều này đồng nghĩa với việc Ruben Amorim sẽ phải tìm cách xoay xở với những lựa chọn có phần hạn chế. Khi không có nhiều ngân sách để chi tiêu, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha có thể buộc phải bán đi một số cầu thủ để tạo quỹ chuyển nhượng.

Nhưng vấn đề là những cầu thủ có giá trị cao nhất trên thị trường lại chính là những người mà ông muốn giữ lại nhất. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho đều là những cái tên có thể mang về số tiền lớn, nhưng họ cũng là những cầu thủ mà Man United không thể thiếu ở thời điểm này.

Điều này khiến Amorim rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: nếu muốn cải thiện đội hình, ông có thể phải hy sinh một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng. Giữa những áp lực và khó khăn, người hâm mộ Man United vẫn sẽ tiếp tục đặt hy vọng vào Hojlund.

Khi đối đầu với Arsenal, Hojlund có cơ hội để phá vỡ chuỗi trận tịt ngòi của mình. Một bàn thắng có thể không thay đổi hoàn toàn cuộc diện, nhưng ít nhất nó có thể giúp cựu trung phong Atalanta lấy lại sự tự tin - và giúp người hâm mộ có chút lạc quan về tương lai.

Sau tất cả, điều đó không xảy ra. Hojlund trải qua một trận đấu đáng quên. Anh bị cho là "tội đồ", khiến Manchester United không thể giành 3 điểm.

Nhưng dù Hojlund có ghi bàn hay không, vấn đề của Man United vẫn còn đó: CLB cần một tiền đạo giỏi hơn, và họ cần tìm ra cách để một lần nữa trở thành điểm đến hàng đầu cho những cầu thủ xuất sắc.

Nếu không, Man United sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự thất vọng - một đội bóng từng là "ông kẹ" trên thị trường chuyển nhượng, giờ đây lại phải cố gắng tìm kiếm những giải pháp thay thế giá rẻ.

Câu hỏi đặt ra không còn là "Manchester United sẽ ký hợp đồng với ai?", mà là "Họ có còn đủ sức hút để ký hợp đồng với bất kỳ ai?".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.