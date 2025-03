Tất cả đã sai về Hojlund

Để một tiền đạo không ghi bàn trong suốt 21 trận là điều hiếm khi xảy ra, nhất là khi người đó khoác trên mình chiếc áo số 9 của Manchester United. Áp lực đè nặng lên Hojlund là điều không thể phủ nhận, nhưng liệu anh có thực sự là người đáng bị chỉ trích?

Câu trả lời có thể không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Khi Hojlund gia nhập Manchester United với mức phí chuyển nhượng lên đến 72 triệu bảng, anh là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, người được kỳ vọng gánh vác vai trò quan trọng trong đội bóng. Những phẩm chất về tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm của trung phong người Đan Mạch là lý do huấn luyện viên Erik ten đặt niềm tin vào cậu học trò.

Tuy nhiên, Hojlund đến Manchester United trong thời điểm đầy biến động, khi đội bóng gặp phải vấn đề nghiêm trọng trong việc xây dựng một đội hình tấn công ổn định. Với việc Cristiano Ronaldo rời đi, Manchester United dường như để lộ ra một khoảng trống lớn trên hàng công.

Và trong bối cảnh ấy, Hojlund, mặc dù mới 20 tuổi và còn rất ít kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu đỉnh cao, phải gánh vác trọng trách nặng nề, trở thành điểm tựa trong hàng công của một đội bóng gặp khủng hoảng. Dù vậy, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo kế hoạch.

Việc Manchester United rơi vào khủng hoảng và thiếu những sự bổ sung chất lượng ở hàng công khiến Hojlund trở thành cầu thủ duy nhất có thể hy vọng sẽ mang lại bàn thắng cho đội bóng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn với một cầu thủ trẻ như anh. Không chỉ phải đối diện với sự kỳ vọng lớn lao từ các CĐV, mà còn phải thi đấu trong một môi trường đầy khắc nghiệt của Premier League.

Bất chấp những khó khăn và áp lực, Hojlund không hề từ bỏ. Trong những tuần gần đây, anh bắt đầu cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong phong độ của mình.

Chạm trán Real Sociedad, một trận đấu sống còn ở Europa League, là một dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại phong độ của Hojlund. Mặc dù không ghi bàn, những pha chạy chỗ thông minh, việc anh thường xuyên có mặt ở những vị trí nguy hiểm và nỗ lực không ngừng nghỉ là những dấu hiệu tích cực.

Điều quan trọng là Hojlund dần hiểu rõ hơn về lối chơi của mình và cách anh có thể phát huy được những phẩm chất tốt nhất. Đặc biệt, mối quan hệ với các đồng đội dần trở nên ăn ý hơn, điều mà huấn luyện viên Ruben Amorim đang tìm kiếm ở một tiền đạo chủ lực.

Dù vậy, bàn thắng vẫn là yếu tố chưa có. Những cơ hội rõ ràng cứ trôi qua và Hojlund vẫn chưa thể biến chúng thành những pha lập công. Đó là gánh nặng khổng lồ đối với anh, nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi trong môi trường đầy cạnh tranh này.

Rất may, trong trận đấu với Leicester, Hojlund tìm lại được cảm giác ghi bàn. Một pha dứt điểm xuất sắc sau khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Bruno Fernandes giúp anh chấm dứt chuỗi 21 trận tịt ngòi. Bàn thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt cá nhân mà còn là dấu hiệu cho thấy Hojlund vẫn còn rất nhiều tiềm năng và khả năng để phát triển.

Sau trận đấu, Hojlund chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi đang dần hiểu nhau hơn, giữa tôi và các đồng đội. Tôi bắt đầu nhận thức rõ hơn về những phẩm chất của mình, và tôi muốn chơi tốt hơn nữa để giúp đội bóng. Tôi cũng đang hiểu thêm về phẩm chất của các đồng đội, và đó chính là điều mà huấn luyện viên muốn. Ông ấy muốn chúng tôi phát huy sức mạnh của mình, và giờ chúng tôi đã bắt đầu kết nối tốt hơn”.

Câu nói của Hojlund thể hiện sự tự nhận thức và khát khao phát triển không ngừng. Anh biết rằng mình vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và cải thiện, nhưng với mỗi bước đi, Hojlund dần trở thành một phần quan trọng trong đội hình của Manchester United.

Rõ ràng, Hojlund vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Mặc dù chưa hoàn thiện, khả năng của anh là không thể phủ nhận. Điều mà Hojlund cần là sự kiên nhẫn và hỗ trợ từ cả đội bóng lẫn các CĐV.

Những thất bại và khó khăn trong quá khứ là bài học quý giá giúp anh trưởng thành hơn. Thế nhưng, để trở thành một tiền đạo hàng đầu tại Manchester United, Hojlund cần có thêm sự hỗ trợ từ các đồng đội và từ việc bổ sung chất lượng vào hàng công.

Mùa hè tới, khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Manchester United có thể sẽ đưa về những cái tên chất lượng hơn để giúp Hojlund bớt gánh nặng. Điều này không chỉ có lợi cho cựu sao Atalanta mà còn cho cả đội bóng. Khi ấy, Hojlund sẽ có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình mà không phải đối diện với áp lực quá lớn.

Hojlund là tài năng trẻ đầy triển vọng. Những gì thể hiện trên sân cỏ cho thấy anh không thiếu phẩm chất để trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Hojlund cần thời gian, sự hỗ trợ từ các đồng đội và một môi trường ổn định.

Bàn thắng vào lưới Leicester là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Hojlund tại Manchester United. Nó không chỉ giúp anh tìm lại cảm giác ghi bàn mà còn là minh chứng cho thấy bản thân vẫn còn rất nhiều điều có thể cống hiến cho đội bóng. Hãy tin tưởng vào Hojlund và chờ đợi những màn trình diễn ấn tượng hơn nữa trong tương lai.

