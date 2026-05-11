Iran phản hồi về đề xuất ngừng bắn, TT Trump nói 'không thể chấp nhận'

Tổng thống Trump cho rằng đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C.

Hôm 10/5, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ thái độ cứng rắn ngay sau khi tiếp nhận phản hồi từ phía Iran. Ông nhấn mạnh: "Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là 'đại diện' của Iran. Tôi không thích điều đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được!".

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng trước phản hồi của phía Iran. Ngay sau những chỉ trích công khai từ lãnh đạo Mỹ, Tehran tuyên bố phản hồi của họ chính thức là một sự bác bỏ đối với đề xuất từ phía Washington.

Động thái này cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn, bất chấp những nỗ lực trung gian từ Pakistan.

Trong cuộc phỏng vấn công bố cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh xung đột chưa thể kết thúc nếu hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao của Iran chưa được loại bỏ hoàn toàn.

“Chiến sự chưa kết thúc vì số vật liệu hạt nhân này vẫn phải được đưa ra khỏi Iran. Các cơ sở làm giàu uranium cũng cần bị phá hủy”, ông Netanyahu tuyên bố.

Lãnh đạo Israel cho biết Tổng thống Trump có cùng quan điểm về việc phải loại bỏ kho uranium của Iran. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố Washington có thể xử lý số vật liệu này “bất cứ lúc nào” và đang theo dõi sát địa điểm cất giấu.

Đề xuất từ phía Tehran

Trước đó, vào ngày 10/5, Tehran đã chuyển giao đề xuất mới nhất qua kênh ngoại giao này vào sáng cùng ngày, với hy vọng tháo gỡ căng thẳng đang leo thang cực độ tại khu vực.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), trọng tâm dự thảo của Tehran xoay quanh việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon, và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo đó, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt, hủy bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ và bồi thường thiệt hại do xung đột. Nước này cũng kêu gọi Mỹ dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải và cam kết không tiến hành các cuộc tấn công mới.

Iran nhấn mạnh đảm an ninh hàng hải tại vịnh Ba Tư cũng như eo biển Hormuz là một trong các trọng tâm quan trọng nhất của đàm phán giai đoạn này.

Theo tờ Wall Street Journal, Iran đã bác bỏ việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của mình, như Washington yêu cầu. Thay vào đó, Tehran đề nghị pha loãng một phần uranium làm giàu cấp độ cao và chuyển số còn lại sang quốc gia thứ ba, với điều kiện số hàng này phải được hoàn trả nếu đàm phán đổ vỡ hoặc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận.

Al Jazeera cho biết Pakistan đã chuyển phản hồi của Iran về việc giải quyết xung đột cho các đại diện của Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết “theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đột trong khu vực”.

“Trọng tâm chính trong phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ là chấm dứt xung đột và bảo đảm an ninh hàng hải tại vịnh Ba Tư cũng như eo biển Hormuz”, IRNA nhấn mạnh.

Iran kêu gọi Mỹ đầu hàng

Sau khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích phản hồi của Iran đối với đề xuất mới nhất của Washington nhằm chấm dứt xung đột, Tehran tuyên bố phản hồi của họ là bác bỏ đề xuất từ phía Mỹ.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRNA khẳng định Tehran xem đề xuất của Mỹ là một yêu cầu mang tính “đầu hàng”, vì vậy không thể chấp nhận.

Ngày 10/5, ông Ebrahim Rezaie, thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, cũng phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Washington.

“Thời gian đang chống lại người Mỹ. Họ không nên hành động liều lĩnh và càng lún sâu hơn vào vũng lầy mà chính mình tạo ra”, ông Rezaie tuyên bố.

Quan chức Iran cho rằng “lựa chọn tốt nhất” đối với Mỹ lúc này là “đầu hàng và nhượng bộ”, đồng thời yêu cầu Washington phải thích nghi với “trật tự khu vực mới”.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm “bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và lợi ích quốc gia bằng lập trường kiên quyết”, chứ “không phải sự đầu hàng”.

“Nếu có đối thoại hay đàm phán, điều đó không đồng nghĩa với lùi bước hay khuất phục, mà nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và kiên quyết giữ vững lợi ích quốc gia”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran đồng thời khẳng định Tehran “sẽ không bao giờ khuất phục trước đối thủ”.