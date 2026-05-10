IRGC cảnh báo về 'cuộc tấn công dữ dội' nhằm vào các mục tiêu của Mỹ

IRGC cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu của Iran sẽ dẫn tới một “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các tàu thù địch trong khu vực.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN





Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết vào ngày 9/5, Bộ Chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố nhấn mạnh: “Cảnh báo! Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công mạnh vào một trong các cơ sở của Mỹ trong khu vực và các tàu của đối phương”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 10/5, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC Majid Mousavi cũng cho biết các tên lửa và thiết bị bay không người lái (IRAN) đang “khóa mục tiêu đối phương” và chờ lệnh phóng.

Trước đó, vào ngày 9/5, báo The Independent cho biết tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được “triển khai chờ sẵn” trong khu vực Trung Đông, sẵn sàng tham gia sáng kiến do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu sau khi các hành động thù địch giữa Iran và lực lượng Mỹ - Israel chấm dứt.

Sứ mệnh được đề xuất, do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy, sẽ bao gồm một liên minh các quốc gia sẵn sàng bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, khí đốt toàn cầu cũng như nhiều loại hàng hóa khác, bao gồm cả phân bón.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng tàu HMS Dragon sẽ được triển khai tới Trung Đông để chuẩn bị sẵn sàng trước bất kỳ sứ mệnh đa quốc gia nào trong tương lai nhằm bảo vệ hoạt động vận tải quốc tế khi điều kiện cho phép các tàu đi qua eo biển Hormuz”.

Theo quan chức này, “việc triển khai trước tàu HMS Dragon là một phần trong công tác chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Vương quốc Anh sẵn sàng, với vai trò thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng lãnh đạo, để bảo đảm an ninh cho eo biển khi điều kiện cho phép”.

Quyết định điều tàu HMS Dragon rời Đông Địa Trung Hải - nơi con tàu từng bảo vệ các căn cứ của Anh tại Cộng hoà Síp - sẽ cho phép tàu khu trục này ngay lập tức tham gia nếu sứ mệnh phòng thủ tại eo biển Hormuz được triển khai.

Tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Trước Anh, một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác là Pháp đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tới Biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz,

Theo hãng tin Reuters, cùng với việc triển khai trên, vào ngày 6/5, Hải quân Pháp đồng thời kêu gọi Washington và Tehran xem xét đề xuất này trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đối đầu giữa hai bên đang gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa Eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad không tạo ra được một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, vào ngày 21/4, lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn mà không ấn định thời hạn cụ thể, mở đường cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc chiến.

Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã thực thi một lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải của Iran tại tuyến đường thủy này.

Vào hôm 5/5, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tạm thời đình chỉ chiến dịch Dự án Tự do, vốn bắt đầu chỉ một ngày trước đó, nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải cho hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ vẫn “được duy trì đầy đủ và có hiệu lực hoàn toàn”.