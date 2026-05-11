Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ đạo mới với quân đội

Ngày 10/5, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và nhận được "các chỉ đạo và hướng dẫn mới".

Biểu ngữ có hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên đường phố Tehran, Iran, ngày 8/5. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp, ông Ali Abdollahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này.

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3; song từ thời điểm đó, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết họ đã chặn 2 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, Quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này song không nêu rõ nguồn gốc của chúng.

Những diễn biến mới này đang gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.

Trong khi đó, ngày 10/5, Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia tuyên bố, do ảnh hưởng từ các hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, trong 2 tháng qua, thế giới đã thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu.