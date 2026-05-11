Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ đạo mới với quân đội

|
Biểu ngữ có hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên đường phố Tehran, Iran, ngày 8/5. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc gặp, ông Ali Abdollahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này.
Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3; song từ thời điểm đó, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết họ đã chặn 2 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, Quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này song không nêu rõ nguồn gốc của chúng.
Những diễn biến mới này đang gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.
Trong khi đó, ngày 10/5, Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia tuyên bố, do ảnh hưởng từ các hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, trong 2 tháng qua, thế giới đã thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...