Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ đạo mới với quân đội

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:19 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Ngày 10/5, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và nhận được "các chỉ đạo và hướng dẫn mới".

Biểu ngữ có hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên đường phố Tehran, Iran, ngày 8/5. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp, ông Ali Abdollahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này.

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3; song từ thời điểm đó, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết họ đã chặn 2 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, Quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này song không nêu rõ nguồn gốc của chúng.

Những diễn biến mới này đang gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.

Trong khi đó, ngày 10/5, Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia tuyên bố, do ảnh hưởng từ các hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, trong 2 tháng qua, thế giới đã thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-tu-toi-cao-iran-dua-ra-chi-dao-moi-doi-voi-quan-doi-20260510214921555.htm

Báo Tin tức và Dân tộc

1 Mỹ 1

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

My ra don la voi tau cho dau Iran hinh anh

Mỹ ra đòn lạ với tàu chở dầu Iran

1 giờ trước 15:57 11/5/2026

0

Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran trong ngày 9/5 bằng cách phóng đạn với độ chính xác cao vào ống khói chứ không đánh chìm tàu.

Mua he chau A nong bong hon vi eo bien Hormuz hinh anh

Mùa hè châu Á nóng bỏng hơn vì eo biển Hormuz

3 giờ trước 13:31 11/5/2026

0

Người dân Nam Á và Đông Nam Á đang phải học cách thích nghi với cuộc sống ít sử dụng điều hòa hơn, khi xung đột tại Iran làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý