iPad Pro và Pencil Pro bị phản ánh đổi màu, Apple nói gì?

Apple Việt Nam khẳng định hiện tượng iPad Pro 11-inch (M4) và Pencil Pro đổi màu trong quá trình sử dụng là vấn đề thẩm mỹ, không ảnh hưởng an toàn hay hiệu suất thiết bị.

Phản ánh của người tiêu dùng về hiện tượng iPad Pro và Pencil Pro đổi màu khi tiếp xúc trong quá trình sử dụng từng xuất hiện trên các hội nhóm mạng xã hội từ cách đây 5 năm. Ảnh: FBNV.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết thời gian gần đây cơ quan này đã tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về hiện tượng đổi màu xảy ra giữa iPad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro khi hai thiết bị tiếp xúc trong quá trình sử dụng.

Theo phản ánh, tại điểm tiếp xúc sạc từ tính giữa hai thiết bị xuất hiện vệt đổi màu bất thường, giống dấu hiệu cháy xém nhẹ. Hiện tượng này gây lo ngại về an toàn thiết bị, nguy cơ cháy nổ và khả năng lỗi kỹ thuật.

Trên cơ sở phản ánh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Apple Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Theo báo cáo của Apple Việt Nam, công ty đã tiếp nhận và xem xét hình ảnh, thông tin do người tiêu dùng cung cấp. Kết quả cho thấy hiện tượng đổi màu là vấn đề thẩm mỹ/bề ngoài, nhiều khả năng bắt nguồn từ yếu tố bên ngoài như bụi bẩn, hơi ẩm hoặc cặn bám tại khu vực tiếp xúc khi sạc.

Apple Việt Nam khẳng định hiện tượng này không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của thiết bị và không phải là dấu hiệu về an toàn của sản phẩm.

"Hiện nay, công ty không ghi nhận bất kỳ vấn đề an toàn mang tính hệ thống nào đối với Ipad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro", phía Apple thông tin.

Theo báo cáo của công ty, các sản phẩm nêu trên đã được kiểm định, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thiết bị công nghệ thông tin (IEC 60950 và IEC 62368).

Riêng tại Việt Nam, iPad Pro 11-inch (M4) WiFi được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 132:2022/BTTTT, trong khi Apple Pencil Pro không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này.

Theo chính sách bảo hành đã công bố, đối với hiện tượng đổi màu nêu trên, Apple không áp dụng bảo hành cho hư hại bề ngoài/thẩm mỹ của sản phẩm. Tuy nhiên, công ty áp dụng chế độ bảo hành giới hạn 1 năm cho iPad và Apple Pencil tại thị trường Việt Nam.

Apple cho biết hiện tượng đổi màu chỉ liên quan đến yếu tố thẩm mỹ, không gây mất an toàn cho người dùng, không có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe hay tài sản, nên không phát sinh nghĩa vụ thu hồi sản phẩm theo quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ thực tế này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng chủ động kiểm tra tình trạng sản phẩm sau khi mua và trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi phát hiện các dấu hiệu bất thường xuất hiện trên bề mặt thiết bị.

Ngoài ra, người tiêu dùng cần lưu giữ thông tin, hình ảnh về hiện trạng sản phẩm, trong trường hợp cần phản ánh tới doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple thông qua các kênh được công bố để được tư vấn và hướng dẫn xử lý tình huống cụ thể về tình trạng thiết bị.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng lưu ý trong quá trình sử dụng sản phẩm, trường hợp người tiêu dùng phát hiện hoặc gặp phải các rủi ro liên quan đến sản phẩm không bảo đảm an toàn, có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, đề nghị kịp thời thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương (Sở Công Thương) để tiến hành xác minh và thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.