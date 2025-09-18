Cuối cùng cũng có iPhone gập?

Apple cân nhắc xây dựng dây chuyền thử nghiệm iPhone gập tại Đài Loan (Trung Quốc) rồi nhân rộng sang Ấn Độ để sản xuất đại trà vào năm sau.

Apple dự định mở dây chuyền sản xuất iPhone dạng gập ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo Nikkei Asia, Apple đang bí mật xúc tiến thảo luận với một số nhà cung ứng về phương án xây dựng một dây chuyền thí điểm cho mẫu iPhone gập tại Đài Loan (Trung Quốc), với mục tiêu sau khi hoàn thiện sẽ nhân rộng quy trình này để sản xuất hàng loạt ở Ấn Độ và đưa sản phẩm ra mắt vào năm 2026.

Ý tưởng là tận dụng năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và hệ sinh thái phụ trợ sẵn có ở Đài Loan để vận hành một dây chuyền thí điểm thu nhỏ - nơi Apple và nhà cung ứng sẽ kiểm chứng thiết bị, hiệu chỉnh tham số và hoàn thiện những bước gia công đặc thù cho màn hình và bản lề gập.

Khi quy trình trở nên ổn định, họ sẽ "xuất khẩu" toàn bộ công thức sản xuất ấy sang Ấn Độ để đưa vào sản xuất hàng loạt, rút ngắn thời gian thí nghiệm và giúp việc triển khai quy mô lớn diễn ra suôn sẻ hơn.

Một số nhà cung ứng đã khảo sát quỹ đất ở một thành phố phía bắc Đài Loan cho vị trí đặt dây chuyền thí điểm, nhưng các nguồn tin cảnh báo kế hoạch vẫn chưa được chốt.

Đài Loan đang bị hạn chế về quỹ đất và nhân lực cho sản xuất iPhone - ngay cả một dây chuyền thử nghiệm cũng có thể cần đến khoảng 1.000 công nhân vận hành, nên khả năng bố trí và quy mô dự án vẫn còn nhiều bất định.

Chiến lược này được xem như nỗ lực của Apple nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị từ căng thẳng Mỹ - Trung, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về logistics và nhập khẩu thiết bị khi sản xuất tại Ấn Độ.

Công ty đang đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất ở Ấn Độ, đồng thời tìm cách bổ sung các nhà cung ứng thiết bị từ Đài Loan để hỗ trợ năng lực địa phương.

Tuy vậy, nguồn cung thiết bị và chuyên gia kỹ thuật từ Trung Quốc sang Ấn Độ vẫn gặp nhiều trở ngại: Một số nhà cung ứng khó nhập máy móc từ Trung Quốc hoặc đưa kỹ thuật viên sang hỗ trợ.

Vì thế, Apple được cho là đang đi theo hai hướng song song: Vừa nuôi dưỡng các nhà cung ứng nội địa Ấn Độ, vừa thu hút thêm nhà cung ứng từ Đài Loan để lấp đầy khoảng trống này.

Theo các nguồn tin, Apple đặt mục tiêu sản xuất khoảng 95 triệu chiếc iPhone cho dòng sản phẩm chủ lực tiếp theo vào năm 2026 - mức cao nhất trong nhiều năm và tăng hơn 10% so với năm 2025.

Nếu đạt được, tổng sản lượng tất cả mẫu iPhone trong năm tới sẽ vượt 240 triệu máy. Để so sánh, Apple từng dự báo ban đầu khoảng 85 triệu chiếc cho dòng iPhone 17, tăng tổng sản lượng năm 2025 lên khoảng 220 triệu máy. Tuy nhiên, con số thực tế vẫn có thể được điều chỉnh tùy theo phản ứng của thị trường.

Một số nguồn nhận định Apple thường đưa ra dự báo sản lượng cao nhằm phòng ngừa rủi ro thiếu hụt linh kiện hoặc lỗi kỹ thuật khi mở rộng sang một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

"Họ thường đặt mục tiêu cao để có dư địa ứng phó thách thức kỹ thuật - nhưng mức tăng trưởng toàn diện tối thiểu khoảng 5% so với năm nay vẫn là khả thi", Nikkei Asia dẫn lời một nguồn tin am hiểu kế hoạch sản xuất.