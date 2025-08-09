Thế Giới Di Động muốn niêm yết chuỗi điện thoại và điện máy

Thế Giới Di Động dự kiến tách hai chuỗi bán lẻ Thegioididong.com và Điện Máy Xanh thành công ty niêm yết độc lập, thực hiện IPO vào năm 2030.

Hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh dự kiến được IPO trong năm 2030. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố chiến lược phát triển dài hạn, trong đó hai chuỗi bán lẻ điện thoại và phụ kiện Thegioididong.com cùng Điện Máy Xanh sẽ được tách thành công ty niêm yết độc lập, gọi chung là MW, dự kiến IPO vào năm 2030.

"IPO không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và đúng tầm theo đặc thù từng giai đoạn, từng chuỗi", Thế Giới Di Động cho biết.

MW sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn

Tập đoàn tin rằng đây là "thời điểm vàng" để nhà đầu tư đồng hành cùng MW và là bàn đạp để MW bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với mô hình bền vững, tham vọng vươn tầm Đông Nam Á.

MWG cho biết ban lãnh đạo và thế hệ kế thừa hiện đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn, sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà. Mục tiêu của MW là gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì hơn 15%/năm.

Theo MWG, giai đoạn 2004-2025, hai chuỗi này tăng trưởng nhanh về quy mô, từ một cửa hàng nhỏ trở thành doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2026-2030, mục tiêu sẽ chuyển sang tăng trưởng "chất" thông qua tối ưu nền tảng hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm, tích hợp dịch vụ và mở rộng ra khu vực.

Doanh nghiệp định hướng không chạy đua về giá mà tập trung vào dịch vụ, tốc độ và trải nghiệm mua sắm, đồng thời phát triển nhóm sản phẩm chiến lược, tạo hiệu ứng "nước chảy chỗ trũng". Trong đó, TopZone đươc xem là cầu nối chiến lược với Apple để đưa Việt Nam tiệm cận thị trường Tier-1.

Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ tái cấu trúc hệ thống theo hướng "giảm lượng, tăng chất" và mở rộng văn hóa phục vụ mới. MW đặt mục tiêu chuyển từ mô hình bán lẻ sang cung cấp giải pháp trọn vòng đời sản phẩm (bán hàng - tài chính - bảo hành - bảo trì - nâng cấp), kèm các gói giải pháp tài chính linh hoạt.

Nửa đầu năm nay, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đạt 49.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ, dù số cửa hàng giảm gần 200 điểm do tái cấu trúc.

Tính đến cuối tháng 6, Thegioididong.com (gồm TopZone) có 1.015 cửa hàng, Điện Máy Xanh có 2.023 cửa hàng. MWG cho biết doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng hơn 12%.

Bách Hoá Xanh còn nhiều dư địa

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi này đang tăng tốc để hiện thực hóa tầm nhìn năm 2030 và mục tiêu niêm yết. MWG cho rằng thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, với quy mô khoảng 60 tỷ USD , còn nhiều dư địa phát triển cho chuỗi bách hóa này.

Theo đó, chuỗi này sẽ mở rộng song song kênh bán hàng offline và online, đồng thời tăng doanh thu từ hệ thống hiện hữu.

Đặc biệt, Bách Hóa Xanh cũng đặt trọng tâm đảm bảo chất lượng và an toàn hàng hóa thông qua hợp tác với các nhà cung cấp uy tín, giữ tiêu chuẩn và sản lượng ổn định.

Đồng thời, chuỗi sẽ cải thiện lợi nhuận nhờ doanh thu tăng, tối ưu vận hành đến từng chi tiết và triển khai văn hóa "familyship" với nhà cung cấp để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả cho hai bên.

MWG khẳng định Bách Hóa Xanh đang tăng tốc, hướng tới mục tiêu niêm yết. Ảnh: Liên Phạm.

Bách Hóa Xanh đang ghi nhận doanh thu gần 22.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tính đến hết tháng 6, chuỗi đã mở mới 414 cửa hàng, nâng quy mô lên 2.184 điểm bán. Tuy nhiên, tốc độ mở mới đang chậm lại, chỉ thêm 4 cửa hàng trong tháng 6.

Tại thị trường Indonesia, chuỗi điện máy EraBlue - liên doanh của MWG - hiện dẫn đầu về doanh thu và số lượng cửa hàng, đã đạt điểm hòa vốn. Doanh nghiệp đang tăng tốc mở rộng, đặt mục tiêu 500 cửa hàng và IPO theo lộ trình đã định.

Theo báo cáo tính đến hết tháng 6, Era Blue đã có 115 cửa hàng tại Indonesia. Tổng doanh thu đạt gần 1.600 tỷ đồng sau nửa năm, tăng trưởng doanh thu hơn 70% so với cùng kỳ và đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty.