Indonesia lao đao trước đại chiến với Saudi Arabia

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuyển Indonesia tiếp tục chịu tổn thất lực lượng trước vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á khi hậu vệ trái Calvin Verdonk không đủ thể lực thi đấu.

Indonesia liên tiếp gặp tổn thất nhân sự.

Tuyển Indonesia nhận cú đòn nặng nề trước thềm trận mở màn vòng loại thứ 4 World Cup 2026 gặp Saudi Arabia sẽ diễn ra rạng sáng 9/10, khi hậu vệ Calvin Verdonk không thể ra sân vì chấn thương cổ. Thông tin được trưởng đoàn bóng đá Indonesia, ông Kombes Sumardji xác nhận tối 8/10 tại Jeddah.

Theo ông Sumardji, Verdonk gặp vấn đề ở cổ trong buổi tập gần nhất. Dù chấn thương không nghiêm trọng, các bác sĩ khuyến cáo anh cần nghỉ ngơi hoàn toàn để tránh tái phát. “Calvin không thể thi đấu, chúng tôi phải ưu tiên sức khỏe lâu dài của cậu ấy”, vị trưởng đoàn nhấn mạnh.

Verdonk, hậu vệ gốc Hà Lan, nhập tịch Indonesia vào tháng 6/2024 và nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu trong hệ thống của HLV Patrik Kluivert. Với 11 lần khoác áo đội tuyển, cầu thủ 27 tuổi là mắt xích chủ chốt giúp Indonesia làm nên kỳ tích - lần đầu tiên vào đến vòng loại thứ 4 World Cup trong lịch sử.

Sự vắng mặt của Verdonk nối dài danh sách chấn thương sau trường hợp thủ môn Emil Audero, người phải ở lại Italy điều trị sau khi kết quả MRI tại CLB Cremonese cho thấy chấn thương chưa hồi phục. HLV Kluivert thừa nhận đây là “cú sốc lớn và tổn thất nghiêm trọng” đối với đội tuyển.

Mất cùng lúc hai trụ cột ở hàng thủ buộc Indonesia phải thay đổi chiến thuật và nhân sự, nhất là khi đối thủ Saudi Arabia vượt trội về thể hình, kỹ thuật và lợi thế sân nhà.

Trận đấu giữa Saudi Arabia và Indonesia sẽ diễn ra rạng sáng 9/10 tại Jeddah, mở màn cho bảng B vòng loại thứ 4. Ba ngày sau, Indonesia tiếp tục đối đầu Iraq - trong khi Saudi Arabia được nghỉ tới 6 ngày trước khi gặp lại Iraq ở lượt cuối.

Một khởi đầu khó khăn đang chờ đợi đội bóng xứ vạn đảo - nơi tinh thần và bản lĩnh sẽ được thử thách không kém gì chiến thuật.

