Tuyển Indonesia nhận cú hích lớn

  • Thứ tư, 8/10/2025 06:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Ole Romeny cho thấy tinh thần mạnh mẽ khi trở lại sau chấn thương, để chuẩn bị cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia cần lực lượng mạnh nhất có thể, đặc biệt là sự trở lại của các trụ cột như Ole Romeny.

Hôm 7/10, tuyển Indonesia có buổi tập đầu tiên tại sân vận động King Abdullah Sports City (Jeddah), để chuẩn bị cho trận mở màn bảng B trước đội chủ nhà Saudi Arabia.

Theo Bola, Romeny gây chú ý khi là người đầu tiên có mặt tại sân tập, thể hiện sự quyết tâm và sẵn sàng trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Tiền đạo khoác áo Oxford United là chân sút có đẳng cấp nhất của tuyển Indonesia hiện tại, nhưng anh dính chấn thương nặng ở giải giao hữu mùa hè.

Không có sự phục vụ của Romeny, hàng công Indonesia thể hiện tín hiệu đáng lo ngại ở hai trận giao hữu vào tháng 9, trong đó có trận hòa thất vọng 0-0 trước Lebanon tại sân Gelora Bung Tomo.

Việc Romeny kịp trở lại cho các trận đấu vào tháng 10 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội dự World Cup 2026 của Indonesia. Trong ba trận đầu tiên thi đấu cho tuyển Indonesia, Romeny đều ghi bàn, đặc biệt là hai pha lập công vào lưới Bahrain và Trung Quốc, giúp đội bóng xứ vạn đảo và giành vé vào vòng loại cuối cùng.

Ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Saudi Arabia và Iraq - hai đối thủ được đánh giá rất mạnh.

Rạng sáng ngày 9/10, tuyển Indonesia sẽ gặp chủ nhà Saudi Arabia ở loạt trận mở màn bảng B vòng loại thứ 4. Ba ngày sau, Indonesia sẽ tiếp tục gặp Iraq vào rạng sáng ngày 12/10.

