Indonesia bị FIFA 'dội gáo nước lạnh'

  • Thứ ba, 7/10/2025 09:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA và AFC chốt danh sách tổ trọng tài người Kuwait điều khiển trận Saudi Arabia gặp Indonesia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Yêu cầu đổi trọng tài của Indonesia không được phê duyệt.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bác bỏ yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) về việc thay đổi trọng tài điều khiển trận đấu giữa Saudi Arabia và Indonesia, thuộc bảng B vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 9/10.

PSSI trước đó đề nghị FIFA và AFC bố trí một trọng tài "trung lập hơn", thay cho tổ trọng tài người Kuwait do ông Ahmed Al-Ali cầm còi. Tuy nhiên, cả hai tổ chức quản lý cao nhất của bóng đá thế giới và châu lục đều khẳng định không có lý do hợp lệ để thay đổi và quyết định giữ nguyên phân công ban đầu.

Đáng chú ý, ông Ahmed Al-Ali từng điều khiển trận Indonesia thua Việt Nam 0-4 tại vòng loại World Cup 2022, khiến người hâm mộ xứ vạn đảo bày tỏ quan ngại. Một số ý kiến cho rằng việc FIFA chỉ định trọng tài này nhạy cảm, trong bối cảnh Indonesia đang tranh suất lịch sử dự World Cup.

Bất chấp sự phản đối, FIFA và AFC khẳng định mọi quy trình phân công trọng tài đều được thực hiện theo chuẩn quốc tế, đảm bảo công bằng và minh bạch. Trận Saudi Arabia - Indonesia tại Riyadh vì thế sẽ diễn ra dưới sự điều hành của tổ trọng tài Kuwait.

Theo thể thức vòng loại 4, hai đội nhất bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico - kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội. Hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong loạt trận play-off hai lượt vào tháng 11, và đội thắng sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa.

Indonesia trước ngưỡng cửa lịch sử World Cup

Huyền thoại Hà Lan, Patrick Kluivert mang theo triết lý châu Âu đến Đông Nam Á, dẫn dắt Indonesia trong cuộc đua khốc liệt giành vé đến World Cup 2026 - nơi lịch sử có thể được viết lại.

5 giờ trước

Indonesia đáp trả cáo buộc chơi xấu tuyển Malaysia

Chủ tịch Erick Thohir phủ nhận Indonesia liên quan đến án phạt của FIFA dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

10:15 30/9/2025

Bê bối bủa vây, tuyển Malaysia vẫn cười ở Lào

Giữa lúc dư luận dậy sóng vì vụ bê bối nhập tịch, các tuyển thủ Malaysia vẫn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi đặt chân tới Lào chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

2 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

