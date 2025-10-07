Indonesia trước ngưỡng cửa lịch sử World Cup

Huyền thoại Hà Lan, Patrick Kluivert mang theo triết lý châu Âu đến Đông Nam Á, dẫn dắt Indonesia trong cuộc đua khốc liệt giành vé đến World Cup 2026 - nơi lịch sử có thể được viết lại.

Patrick Kluivert liệu có giúp Indonesia giành vé dự World Cup 2026?

Bóng đá châu Á bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của vòng loại World Cup 2026, và Indonesia - quốc gia gần 300 triệu dân say mê túc cầu - ở ngưỡng cửa của một kỳ tích lịch sử. Lần đầu tiên kể từ khi giành độc lập khỏi Hà Lan năm 1945, họ có cơ hội thật sự để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Niềm hy vọng ấy được đặt vào bàn tay của Patrick Kluivert - huyền thoại bóng đá Hà Lan và Barcelona, người được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mời về dẫn dắt đội tuyển hồi tháng 1. Với phong thái điềm tĩnh, kinh nghiệm đỉnh cao và cái uy của một danh thủ từng chinh chiến ở World Cup, Kluivert mang đến niềm tin mới cho bóng đá xứ vạn đảo.

Chỉ ba năm trước, cả Indonesia chìm trong bi kịch khi 135 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại một trận đấu quốc nội. Từ đống tro tàn của nỗi đau, niềm khát khao tái sinh bóng đá quốc gia càng trở nên mãnh liệt. Giờ đây, hành trình đến World Cup mang trong nó ý nghĩa vượt xa thể thao - đó là sự hàn gắn, là ước vọng của hàng triệu con tim.

“Cả đất nước cần đứng phía sau chúng tôi”, Kluivert nói với vẻ kiên định. “Chúng tôi đang nỗ lực để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và chuẩn bị thật tốt cho các cầu thủ. Inshallah - nếu Chúa muốn - chúng tôi sẽ khiến cả Indonesia tự hào”.

Đội tuyển Saudi Arabia là thách thức lớn với Indonesia.

Đội tuyển của ông sẽ phải đối đầu hai “ngọn núi lớn” ở bảng B: Iraq và chủ nhà Saudi Arabia. Việc toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Saudi Arabia khiến nhiệm vụ của Indonesia càng gian nan hơn, khi thầy trò Kluivert phải đá trên sân đối thủ có lợi thế tuyệt đối về khí hậu, khán giả và kinh nghiệm.

Trong sáu trận đầu tiên dưới thời Kluivert, Indonesia thắng ba, hòa một và thua hai - thành tích đủ để giữ niềm tin nơi người hâm mộ. Nhưng điều đáng nói hơn cả là tinh thần và lối chơi ngày càng gắn kết. Với sự giúp sức từ nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan - những người mang hai dòng máu và niềm tự hào kép - Indonesia đang dần tìm thấy bản sắc riêng giữa dòng chảy bóng đá hiện đại.

Chiến lược nhập tịch này từng gây tranh cãi, song giờ đây rõ ràng là lựa chọn thực tế. Các cầu thủ sinh ra ở châu Âu mang lại tư duy chiến thuật và thể hình lý tưởng, trong khi bản năng và tinh thần chiến đấu của người Indonesia thổi vào họ thứ cảm xúc mãnh liệt mà ít nơi nào có.

Trận mở màn với Saudi Arabia tại Jeddah vào ngày 9/10 được xem như “bài kiểm tra thật sự” cho Kluivert và các học trò. Đối thủ của họ, dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Hervé Renard - người từng tạo cú sốc lịch sử khi giúp Saudi Arabia đánh bại Argentina 2-1 tại World Cup 2022 - rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn.

Renard vừa trở lại dẫn dắt đội sau khi người tiền nhiệm Roberto Mancini bị sa thải, và sự hiện diện của ông lập tức khiến Saudi Arabia trở thành ứng viên số một của bảng B.

Patrick Kluivert (thứ hai từ phải sang) được kỳ vọng giúp bóng đá Indonesia sang trang.

Ở bảng còn lại, Qatar, UAE và Oman sẽ tranh nhau tấm vé còn lại, với toàn bộ trận đấu diễn ra tại Doha. Nhà đương kim vô địch châu Á có lợi thế sân nhà và được dẫn dắt bởi Julen Lopetegui - cựu HLV của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha.

Theo thể thức, hai đội nhất bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico - kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội. Hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong loạt trận play-off hai lượt vào tháng 11, và đội thắng sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa.

Hiện tại, sáu đại diện châu Á đã chắc suất: Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Iran, Jordan và Australia.

Đối với Indonesia, chiến dịch này không chỉ là hành trình thể thao mà là câu chuyện của niềm tin và khát vọng dân tộc. Một đội bóng từng bị coi là yếu nhất khu vực nay đang mơ đến việc sánh vai cùng những cường quốc châu Á trên sân khấu toàn cầu.

Nếu Kluivert và các học trò có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực, đó sẽ là món quà tuyệt đẹp dành cho một đất nước từng chịu quá nhiều mất mát - và là minh chứng rằng bóng đá, đôi khi, có thể làm nên phép màu.