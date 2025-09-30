Cầu thủ nhập tịch Malaysia không được công nhận ở châu Âu?

Facundo Garces luôn xuất hiện với quốc tịch Argentina tại La Liga, trái ngược với cách Serie A công khai ghi nhận dàn cầu thủ gốc Indonesia như Jay Idzes hay Emil Audero.

La Liga thường xuyên ghi nhận Garces mang quốc tịch Argentina.

Sau án phạt gây chấn động của FIFA, Facundo Garces liên tiếp trở thành tâm điểm tranh luận. Truyền thông quốc tế gọi trung vệ Deportivo Alaves là "cầu thủ Malaysia giả", khi thực tế anh luôn được đăng ký với tư cách người Argentina trong mọi trận đấu tại La Liga mùa này.

Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi nếu Garces thực sự là công dân Malaysia hợp pháp như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định, tại sao quốc tịch mới của anh không được ghi nhận tại La Liga?

Trường hợp dàn sao nhập tịch Indonesia thì trái ngược hoàn toàn. Tại Serie A, những cầu thủ nhập tịch hay có gốc gác song song đều được xác định rõ ràng. Trung vệ Jay Idzes của Venezia được liệt kê là người Indonesia, hay thủ môn Emil Audero của Cremonese cũng xuất hiện với quốc tịch Indonesia bên cạnh gốc gác Italy.

Sự khác biệt càng khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch trong hồ sơ quốc tịch của Garces. Trong khi Idzes và Audero được công nhận tại châu Âu với quốc tịch Indonesia, Garces lại chỉ hiện diện như một cầu thủ Argentina thuần túy trên hệ thống cầu thủ của La Liga.

Chính chi tiết này góp phần khiến FIFA vào cuộc và đưa ra án phạt nặng treo giò 7 cầu thủ nhập tịch trong 12 tháng. Với Garces, tương lai ở tuyển Malaysia trở nên khó đoán, trong khi sự nghiệp tại Alaves cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm thi đấu tạm thời.