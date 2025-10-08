Indonesia bị đối xử bất công ở vòng loại World Cup?

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) về địa điểm và thời gian tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 gây ra nhiều tranh cãi và sự bất bình.

Tuyển Indonesia gặp nhiều khó khăn ở vòng loại thứ 4 World Cup.

Vào tháng 6, AFC công bố rằng Qatar và Saudi Arabia sẽ là hai quốc gia đăng cai các trận đấu thuộc hai bảng vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp, hai đội xếp sau mỗi bảng sẽ đá play-off tranh suất dự vòng loại liên lục địa.

Tuy nhiên, quyết định lựa chọn địa điểm thi đấu tại Qatar và Saudi Arabia không thể hiện sự minh bạch (bao gồm tiêu chí lựa chọn cụ thể), khiến các đội đối thủ như Indonesia, Iraq, Oman và UAE bất mãn.

Những quốc gia này từng đề xuất tổ chức các trận đấu tại sân nhà của họ hoặc trên sân trung lập, đồng thời kêu gọi sự minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định, nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng từ AFC.

Hơn nữa, lịch thi đấu cũng gây bất lợi cho các đội khách. Cả Qatar và Saudi Arabia được hưởng tới 6 ngày nghỉ giữa hai trận đấu, trong khi các đối thủ của họ chỉ có 72 giờ để hồi phục trước trận thứ hai. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của vòng loại thứ 4.

Indonesia sẽ chịu bất lợi khi làm khách trên sân Saudi Arabia.

Rạng sáng ngày 9/10, tuyển Indonesia sẽ gặp chủ nhà Saudi Arabia ở loạt trận mở màn bảng B vòng loại thứ 4. Ba ngày sau, Indonesia sẽ tiếp tục gặp Iraq vào rạng sáng ngày 12/10. Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia được nghỉ tới 6 ngày trước khi gặp Iraq ở lượt trận cuối bảng B.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, HLV trưởng Oman, Carlos Queiroz, đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Nhật Bản hay Kuwait không có sân vận động để tổ chức các trận đấu này? Có lẽ những người đưa ra quyết định này có một góc nhìn khác về bóng đá”.

Indonesia cũng gửi thư tới FIFA và AFC để phản đối việc một trọng tài người Kuwait điều khiển trận đấu của họ với Saudi Arabia. Quan chức đội tuyển Indonesia, Kombes Sumardji, yêu cầu: “Chúng tôi muốn một trọng tài thực sự trung lập, có thể từ châu Âu hoặc khu vực khác, không liên quan đến lợi ích trong khu vực”.

Ngoài ra, Indonesia cũng cho biết một trận giao hữu dự kiến với Kuwait vào ngày 5/9 đã bị hủy mà không rõ lý do. AFC sau đó bác bỏ yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) về việc thay đổi trọng tài người Kuwait điều khiển trận đấu giữa Saudi Arabia và Indonesia.

Quyết định của AFC trong việc tổ chức các trận đấu tại Qatar và Saudi Arabia, cùng với lịch thi đấu bất bình đẳng, đã gây ra nhiều tranh cãi và đặt các đội như Oman, Indonesia, Iraq và UAE vào thế bất lợi.

Dù các đội bóng này đang nỗ lực vượt qua thách thức, câu hỏi về tính công bằng và minh bạch trong quá trình ra quyết định của AFC vẫn chưa được giải đáp.