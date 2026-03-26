Hyundai đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa, mở rộng sản xuất toàn cầu vào các thị trường như Bắc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên, CEO Jose Munoz cho biết Hyundai sẽ nâng công suất sản xuất toàn cầu thêm 1,2 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, thông qua việc tăng tốc chiến lược nội địa hóa theo từng khu vực.

Định hướng mới được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang trải qua bước chuyển lớn sang điện hóa. Đồng thời, những bất ổn thương mại vẫn là yếu tố rủi ro kéo dài. Tuy vậy, Hyundai xem đây là cơ hội để mở rộng doanh số toàn cầu.

CEO Jose Munoz cho biết Hyundai sẽ nâng công suất sản xuất toàn cầu thêm 1,2 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, và Việt Nam cũng được nhắc đến như một trong những thị trường chiến lược của thương hiệu.

Ông Jose Munoz nhấn mạnh: "Với việc tổ hợp sản xuất Hyundai Motor Group Metaplant America đạt công suất tối đa, bổ sung sản lượng xe hybrid tại Mỹ. Cùng các cơ sở mới tại Ấn Độ, Saudi Arabia và Việt Nam, chúng tôi sẽ sản xuất nhiều sản phẩm hơn và đặc biệt ngay gần nơi khách hàng sinh sống".

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ nâng tổng công suất toàn cầu thêm 1,2 triệu xe mỗi năm vào năm 2030 - biến thách thức thương mại thành lợi thế cấu trúc dài hạn". Hyundai xác định Bắc Mỹ là thị trường quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Tại đây, hãng dự kiến tung ra 36 mẫu xe mới.

Trong thời gian tới, Hyundai sẽ giới thiệu đến 36 mẫu xe mới dành cho thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là dòng xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV) và mẫu bán tải cỡ trung khung gầm rời đầu tiên.

Từ năm 2027, Hyundai sẽ giới thiệu dòng xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV) với quãng đường di chuyển tối đa hơn 965 km. Đây là loại xe sử dụng pin và motor điện hiệu suất cao, trong khi động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò sạc pin. Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch ra mắt mẫu bán tải cỡ trung khung gầm rời đầu tiên trước năm 2030, nhằm tận dụng nhu cầu cao đối với xe thương mại tại khu vực này.

Tại Trung Quốc, hãng đặt mục tiêu tung ra 20 mẫu xe mới trong 5 năm tới. Ông Munoz cho biết: "Chúng tôi đã giới thiệu mẫu SUV điện Elexio và sẽ tiếp tục với một mẫu sedan thuần điện hạng C. Mục tiêu là đạt 500.000 xe mỗi năm - hơn gấp đôi hiện tại".

Ở Ấn Độ, Hyundai sẽ đầu tư 5 tỷ USD để phát triển 26 mẫu xe mới đến năm 2030. Đáng chú ý, hãng sẽ ra mắt mẫu SUV điện đầu tiên được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại địa phương vào năm 2027. Đồng thời, thương hiệu xe sang Genesis cũng sẽ chính thức gia nhập thị trường này trong cùng năm.

Song song với mở rộng sản xuất, Hyundai tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự lái. Hãng đang hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Nvidia, đồng thời đầu tư vào các công ty như 42dot và Motional. Bên cạnh đó là quan hệ đối tác với Waymo và kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Hàn Quốc.

Hyundai tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự lái. Hiện tại, tập đoàn đang sở hữu công ty Boston Dynamics với mẫu robot nhân dạng Atlas, vốn có thể thay thế con người trong một số công đoạn tại nhà máy

Vị CEO này khẳng định: "Chúng tôi đang theo đuổi các hợp tác đa chiều để dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ quan trọng nhất của thời đại". Với chiến lược mở rộng sản xuất, nội địa hóa sâu rộng và đầu tư vào công nghệ, Hyundai đang đặt cược lớn vào việc tái định vị mình trong kỷ nguyên điện và số hóa toàn cầu.