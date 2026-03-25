Hyundai, Kia 'nghẹt thở' vì xe Trung Quốc

Tại châu Âu, liên minh Hyundai - Kia đang đối mặt thử thách lớn hơn bao giờ hết trước sự bùng nổ của các hãng xe Trung Quốc.

Số liệu bán hàng tháng 2 của Hyundai và Kia đã phác họa một sự thay đổi mang tính bước ngoặt tại thị trường ôtô châu Âu. Dù vẫn là những "ông lớn" hàng đầu, nhưng mức giảm doanh số 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 70.661 chiếc) cho thấy cuộc chiến giá rẻ do các hãng xe Trung Quốc khơi mào đang gây ra những áp lực chưa từng có.

Tập đoàn Hyundai xác nhận rằng sự đổ bộ của các mẫu ôtô giá thấp từ Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng của hãng tại khu vực này bị chậm lại.

Các hãng xe Trung Quốc đang chiếm đến gần 10% thị phần ôtô tại châu Âu. Ảnh: CNN.

Các thương hiệu như BYD, MG hay Leapmotor đang tận dụng triệt để lợi thế cạnh tranh để chiếm lĩnh thị phần. Tính đến đầu năm 2026, xe Trung Quốc đã nắm giữ gần 10% tổng thị trường ôtô châu Âu và chiếm tới 16% trong phân khúc xe điện và Hybrid.

Lần đầu tiên tính theo quý, các nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu vượt mặt những đối thủ sừng sỏ như Kia về doanh số.

Để đối phó với làn sóng này, 2 hãng xe Hàn Quốc đang có những chiến lược phản công khác nhau.

Dù doanh số tổng thể giảm 9,7%, Hyundai vẫn đặt kỳ vọng vào các dòng ôtô thân thiện với môi trường. Các mẫu Tucson (5.484 chiếc) và Kona (5.137 chiếc) vẫn duy trì sức hút tốt. Đặc biệt, mẫu ôtô điện giá rẻ Inster (2.382 chiếc) được xem là quân bài chiến lược để đối đầu trực tiếp với các dòng EV bình dân từ Trung Quốc.

Trái ngược với Hyundai, Kia vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 2,7% (37.058 chiếc). Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn khi lượng ôtô Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu đã tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026.

Doanh số xe Kia tăng trưởng nhẹ trong tháng 2. Ảnh: Kia.

Hiện tại, liên minh Hyundai - Kia vẫn nắm giữ 7,2% thị phần tại châu Âu, nhưng con đường phía trước đầy rẫy thách thức. Các hãng xe Hàn Quốc buộc phải tối ưu hóa chuỗi cung ứng pin để cạnh tranh về giá, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm để lấp đầy các phân khúc xe điện giá rẻ.

Trong khi các cuộc đàm phán về thuế quan của EU đối với ôtô điện Trung Quốc đang diễn ra, các thương hiệu từ đại lục cũng đã nhanh chóng ứng phó bằng cách mở rộng sản xuất ngay tại châu Âu để duy trì lợi thế.