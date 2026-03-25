Honda City facelift sẽ trông thế nào?

Những hình ảnh rò rỉ từ buổi lái thử cho thấy Honda City facelift có thể sắp xuất hiện với nhiều nâng cấp.

Dù SUV đang chiếm ưu thế trên toàn cầu, Honda City vẫn khẳng định vị thế của một "tượng đài" sedan hạng B với hơn 2 thập kỷ tạo dựng lòng tin tại nhiều thị trường.

Trong bối cảnh các đối thủ như Volkswagen Virtus hay Hyundai Verna liên tục đổi mới, những hình ảnh chạy thử bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) của City tại Brazil cho thấy Honda đang rục rịch làm mới mẫu xe chiến lược này để duy trì sức hút trước khi bước sang thế hệ hoàn toàn mới.

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ dưới lớp ngụy trang, Honda City facelift dự kiến sẽ có những tinh chỉnh tập trung vào diện mạo thể thao hơn. Phần đầu ôtô được kỳ vọng sẽ lấy cảm hứng từ "đàn anh" Civic với lưới tản nhiệt và cản trước sắc sảo, kết hợp cụm đèn pha LED tái thiết kế.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED có thể được làm mới các chi tiết đồ họa bên trong để tạo cảm giác hiện đại. Một bộ mâm hợp kim mới sẽ là điểm nhấn giúp chiếc sedan trông cao cấp hơn khi nhìn từ phía thân xe.

Honda City facelift được bắt gặp đang lái thử, chuẩn bị cho đợt ra mắt sắp tới. Ảnh: Autossegredos.

Bên trong khoang lái, Honda có thể không thay đổi quá nhiều cấu trúc bảng táp-lô nhưng sẽ tập trung vào các tính năng đang là xu hướng. Nhiều khả năng Honda sẽ bổ sung cho City ghế thông gió, một trang bị đắt giá tại các thị trường có khí hậu nhiệt đới. Hệ thống giải trí và hỗ trợ lái cũng có thể được nâng cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất của City chính là phiên bản e:HEV. Khi bản chạy xăng được nâng cấp, các thay đổi này cũng sẽ xuất hiện trên bản Hybrid, củng cố vị thế là mẫu ôtô duy nhất trong phân khúc sở hữu công nghệ lai điện này.

Nhìn xa hơn, thế hệ tiếp theo của Honda City dự kiến ra mắt vào năm 2028 sẽ sử dụng nền tảng PF2 hoàn toàn mới. Nền tảng này không chỉ giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa để giảm giá thành mà còn đi kèm hệ thống Hybrid chi phí thấp đang được phát triển. Điều này hứa hẹn sẽ đưa công nghệ xe xanh đến gần hơn với túi tiền của đa số người dùng trong tương lai gần.