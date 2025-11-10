HyunA xin lỗi

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ hai, 10/11/2025 10:54 (GMT+7)
Chủ nhân hit "I'm not cool" lên tiếng trấn an và xin lỗi người hâm mộ sau khi cô ngất xỉu trên sân khấu Waterbomb, tổ chức ở Macau tối 9/11.

Tối 9/11, mạng xã hội xôn xao trước thông tin HyunA bất ngờ ngất xỉu, khi đang biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Waterbomb, tổ chức ở Macau. Đoạn clip ghi lại cảnh HyunA ngất xỉu được lan truyền chóng mặt, thu hút nhiều bàn luận. Người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ.

Tới khuya 9/10, HyunA lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trong bài đăng trên trang cá nhân, người đẹp cho biết gặp sự cố một phần do lịch trình biểu diễn bận rộn. HyunA gửi lời xin lỗi tới những khán giả và người hâm mộ đã đến xem trực tiếp.

HyunA ngat xiu anh 1

HyunA gây xôn xao khi ngất xỉu trên sân khấu. Ảnh: Weibo.

"Tôi đã muốn cho mọi người thấy một phiên bản thật tốt của mình, nhưng lại cảm thấy bản thân không được chuyên nghiệp. Tôi cứ suy nghĩ hết thứ này đến thứ khác, và thấy rằng mình nhất định phải nói ra với mọi người. Khán giả đều phải bỏ tiền để đến xem, vậy mà tôi lại để xảy ra sự cố như thế... Tôi thật sự xin lỗi", HyunA viết.

Cô chia sẻ thêm: “Từ giờ tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng thể lực tốt hơn nữa và kiên trì làm việc thật chăm chỉ. Nếu mọi thứ có thể diễn ra đúng như ý muốn thì thật tuyệt, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức. Tôi thật sự ổn mà, mọi người đừng lo cho tôi nhé".

Bài đăng của chủ nhân hit I'm not cool nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận chỉ trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, dân mạng động viên nữ ca sĩ và mong cô giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức.

Một số luồng ý kiến cho rằng việc HyunA ngất xỉu ngay trên sân khấu có thể do giảm cân quá mức. Cách đây ít ngày, HyunA chia sẻ cô vừa giảm được 10 kg. Cân nặng hiện tại của nữ ca sĩ là khoảng 40 kg. Thân hình đã khá thon gọn nhưng nữ ca sĩ vẫn cho biết cô dự định tiếp tục ăn kiêng.

Hôm 3/10, thông qua trang cá nhân, HyunA đăng một bài viết bày tỏ quyết tâm giảm cân. Cô viết: "HyunA, em ăn nhiều quá rồi. Hãy nghiêm túc và nỗ lực thực hiện chế độ ăn kiêng này nhé. Em từng thích gầy lắm, nên hãy thử lại xem sao". Bài viết kèm theo một bức ảnh cũ, thời điểm HyunA khá gầy và mảnh mai.

Tử Khiêu

  HyunA

    HyunA

    HyunA có tên thật là Kim Hyun Ah là một nữ ca sĩ Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ 4Minute trực thuộc Cube Entertainment và là một nửa của bộ đôi Trouble Maker.

    • Ngày sinh: 6/6/1992
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc
    • Ca khúc: Hot issue, Bubble pop, Trouble maker, Red,...

Đọc tiếp

