Hyeri nhập viện

Hyeri tiết lộ bản thân không may gặp chấn thương trong lúc luyện tập cho fan meeting. Cơn đau dai dẳng khiến cô phải tới nhiều bệnh viện để điều trị.

Trên kênh YouTube cá nhân, Hyeri thu hút sự chú ý khi đăng tải video về hành trình thực hiện fan meeting tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo đó, nữ ca sĩ kiêm diễn viên gặp chấn thương khiến cô phải nhập viện để điều trị.

Trong video, Hyeri tổng hợp các đoạn video ngắn kèm lời bình chia sẻ về sự việc: “Tôi bị thương khi đang chuẩn bị cho buổi fan meeting. Xương chậu và phía bên trái lưng của tôi rất khó chịu. Tuy không ảnh hưởng quá nhiều việc sinh hoạt, nhưng tôi luôn cảm thấy đau khi đi giày cao gót hoặc tập giãn cơ".

"Khi thực hiện động tác xoay hông sang hai bên, tôi cảm thấy xương chậu bị xoắn buộc phải dừng lại. Lúc đó, mọi người đều nghĩ tôi đang đùa, song tôi không thể dồn trọng lực vào chân để đứng dậy", cô kể.

Hyeri tới nhiều bệnh viện kiểm tra vì cơn đau không dứt. Ảnh: @IamLeeHyeri

Tại bệnh viện, Hyeri nhận thông báo không có bất kỳ chấn thương nào. Phần xương chậu bên trái vẫn sưng và cô chỉ được cho dùng thuốc giảm đau loại mạnh. Khi cơn đau tiếp tục, Hyeri phải tìm đến nhiều bệnh viện khác để điều trị.

"Từ nửa đêm đến 3h sáng, tôi đã đến một bệnh viện khác để chụp chiếu nhưng kết quả chụp MRI cũng không cho thấy bất thường. Tương tự, tôi đã đến 4 bệnh viện khác nhau và tất cả đều kết luận như vậy trong khi tôi rất đau đớn", Hyeri chia sẻ.

May mắn, tình trạng cải thiện dần giúp cô đi lại bình thường và hoàn thành buổi fan meeting. Dưới phần bình luận hàng loạt khán giả gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Hyeri.

"Bạn thực sự đã làm việc chăm chỉ. Chăm sóc bản thân nhé chị", "Hãy chăm sóc sức khỏe và chủ động trong những tình huống như vậy", "Thật buồn khi thấy cô ấy gặp chấn thương", một số khán giả viết.

Lee Hyeri sinh năm 1994, ra mắt trong nhóm nhạc gồm bốn thành viên Girl’s Day vào năm 2010. Nữ ca sĩ nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Real Men và đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Reply 1988. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN tính tới năm 2015.