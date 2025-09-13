Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hyeri nhập viện

  • Thứ bảy, 13/9/2025 05:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hyeri tiết lộ bản thân không may gặp chấn thương trong lúc luyện tập cho fan meeting. Cơn đau dai dẳng khiến cô phải tới nhiều bệnh viện để điều trị.

Trên kênh YouTube cá nhân, Hyeri thu hút sự chú ý khi đăng tải video về hành trình thực hiện fan meeting tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo đó, nữ ca sĩ kiêm diễn viên gặp chấn thương khiến cô phải nhập viện để điều trị.

Trong video, Hyeri tổng hợp các đoạn video ngắn kèm lời bình chia sẻ về sự việc: “Tôi bị thương khi đang chuẩn bị cho buổi fan meeting. Xương chậu và phía bên trái lưng của tôi rất khó chịu. Tuy không ảnh hưởng quá nhiều việc sinh hoạt, nhưng tôi luôn cảm thấy đau khi đi giày cao gót hoặc tập giãn cơ".

"Khi thực hiện động tác xoay hông sang hai bên, tôi cảm thấy xương chậu bị xoắn buộc phải dừng lại. Lúc đó, mọi người đều nghĩ tôi đang đùa, song tôi không thể dồn trọng lực vào chân để đứng dậy", cô kể.

nghe si chan thuong anh 1

Hyeri tới nhiều bệnh viện kiểm tra vì cơn đau không dứt. Ảnh: @IamLeeHyeri

Tại bệnh viện, Hyeri nhận thông báo không có bất kỳ chấn thương nào. Phần xương chậu bên trái vẫn sưng và cô chỉ được cho dùng thuốc giảm đau loại mạnh. Khi cơn đau tiếp tục, Hyeri phải tìm đến nhiều bệnh viện khác để điều trị.

"Từ nửa đêm đến 3h sáng, tôi đã đến một bệnh viện khác để chụp chiếu nhưng kết quả chụp MRI cũng không cho thấy bất thường. Tương tự, tôi đã đến 4 bệnh viện khác nhau và tất cả đều kết luận như vậy trong khi tôi rất đau đớn", Hyeri chia sẻ.

May mắn, tình trạng cải thiện dần giúp cô đi lại bình thường và hoàn thành buổi fan meeting. Dưới phần bình luận hàng loạt khán giả gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Hyeri.

"Bạn thực sự đã làm việc chăm chỉ. Chăm sóc bản thân nhé chị", "Hãy chăm sóc sức khỏe và chủ động trong những tình huống như vậy", "Thật buồn khi thấy cô ấy gặp chấn thương", một số khán giả viết.

Lee Hyeri sinh năm 1994, ra mắt trong nhóm nhạc gồm bốn thành viên Girl’s Day vào năm 2010. Nữ ca sĩ nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Real Men và đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Reply 1988. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN tính tới năm 2015.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Tiếng lòng bác sĩ là những lời thật lòng của một bác sĩ về công việc của mình, đồng thời là những giãi bày tâm tư của ông về những vấn đề mà các bác sĩ khó có thể chia sẻ hoặc nói trực tiếp với bệnh nhân. Sách cũng giúp mọi người hiểu được phần nào về ngành y tế vốn luôn “kín cổng cao tường”.

Nhật Long

nghệ sĩ chấn thương Hyeri Lee Hyeri sao Hàn Hàn Quốc giải trí showbiz kbiz phim ảnh diễn viên

