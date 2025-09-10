Nữ ca sĩ diện nội y gây chú ý

Theo Page Six, Rosalía trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá đồ lót mùa thu 2025 của thương hiệu Calvin Klein. Nữ ca sĩ Tây Ban Nha tự tin khoe dáng trong nhiều tạo hình với các bộ Icon Cotton Modal, khoe đường cong gợi cảm.
Đáng chú ý, Rosalía có thêm bạn diễn là một con trăn bạch tạng. Loạt ảnh nữ ca sĩ 32 tuổi tạo dáng với trăn thu hút bàn luận.
|
Rosalía chụp ảnh đồ lót cùng trăn bạch tạng. Ảnh: Carlijn Jacobs.
Theo Page Six, bộ ảnh này do nhiếp ảnh gia Carlijn Jacobs thực hiện, mang đậm tinh thần tối giản đặc trưng của Calvin Klein nhưng pha thêm chút kịch tính. Đây là lần đầu tiên Rosalía bắt tay thương hiệu thời trang nổi tiếng này. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1992 từng có kinh nghiệm làm việc với nhiều nhà mốt như Acne Studios hay Dior...
Năm ngoái, bạn trai cũ của cô, Jeremy Allen White, cũng từng gây sốt khi cởi áo khoe body trong loạt ảnh quảng bá đồ nam cho Calvin Klein.
Rosalía sinh năm 1992, là ca sĩ nổi tiếng gốc Tây Ban Nha. Ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi cô đến gần với khán giả là Con Altura (2019), hợp tác với J Balvin. Đĩa đơn bán được hơn 7 triệu bản, giúp danh tiếng Rosalía vang xa toàn cầu.
Nữ ca sĩ khoe thân hình bốc lửa trong chiến dịch quảng bá đồ lót. Ảnh: Carlijn Jacobs.
Rosalía thời gian gần đây đang khiến người hâm mộ tò mò về sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Người đẹp từng úp mở sẽ tung album mới trong năm 2025. Hồi tháng 7 vừa qua, kỹ sư âm thanh của cô còn úp mở về album này trên mạng xã hội bằng một bức ảnh chụp Rosalía kèm dòng chữ “Loading soon…”. Album gần nhất Motomami của cô ra mắt là vào năm 2022.
Ngoài ra, cũng có một số tin đồn về việc Rosalía chuẩn bị khởi động tour diễn thế giới vào năm năm 2026.
