Hoa hậu Hong Kong lên tiếng vụ lộ ảnh thân mật với bạn trai

Trần Vịnh Thi không bận tâm việc mọi người bàn tán về những bức ảnh bikini, hay ảnh thân mật của cô với bạn trai. Sau vụ việc, cô cũng không bị công ty quản lý quở trách.

Theo tờ HK01, hôm 9/9, đương kim Hoa hậu Hong Kong Trần Vịnh Thi xuất hiện tại quận Sa Điền, để tham dự sự kiện trao giải cho các thí sinh trong cuộc thi. Người đẹp trở thành tâm điểm chú ý bởi những ngày qua, cô vướng nhiều lùm xùm đời tư sau khi đăng quang.

Gần nhất, Vịnh Thi bị dân mạng đào lại loạt ảnh mặc đồ hở bạo, hay có những hành vi thân mật với người đàn ông dưới hồ bơi, trong quán bar... Vụ việc gây xôn xao dư luận, kéo theo làn sóng bàn luận trái chiều. Nhiều dân mạng cho rằng những hình ảnh này quá phản cảm, đi ngược lại với phong thái thanh lịch, chuẩn mực mà một hoa hậu cần có. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ cô phá vỡ khuôn mẫu truyền thống.

Trả lời phỏng vấn tờ HK01, Vịnh Thi khẳng định cô không nghĩ những bức hình kia phản cảm. Điều cô mong muốn hướng đến là một hình ảnh phụ nữ hiện đại.

Trần Vịnh Thi (váy đen) xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện trao giải hôm 9/9. Ảnh: HK01.

“Thật ra sau khi đăng quang tôi không còn để ý đến những bình luận nữa. Trước đó, khi mới lọt vào vòng trong thì tôi rất để tâm người ta bàn tán gì về mình. Nhưng sau giai đoạn đó, tôi đã thay đổi, không còn quá bận lòng nữa. Có thể nói là tâm thế của tôi bây giờ thoải mái hơn nhiều", người đẹp chia sẻ cảm xúc trước làn sóng dư luận.

Vịnh Thi nói thêm về loạt ảnh hở bạo đã bị ẩn khỏi trang cá nhân: "Bản thân tôi thấy những tấm ảnh đó không có vấn đề gì. Chúng tôi muốn trở thành Hoa hậu Hong Kong, chính là muốn trở thành người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại ai cũng thích ánh nắng và bãi biển, vì vậy tôi không nghĩ đó là chuyện đáng bị công kích. Tất nhiên so với 30 năm trước thì rất khác, tôi cũng hiểu ngày xưa mọi người bảo thủ hơn".

Khi được hỏi có bị công ty “cấm” đăng ảnh gợi cảm nữa hay không, hoa hậu Hong Kong 2025 bật cười đáp: “Thật ra công ty chẳng phàn nàn gì với tôi cả. Hơn nữa những tấm hình đó tôi đã đăng từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ người ta mới lục lại và đem lan truyền mà thôi".

Trước đó, Trần Vịnh Thi từng lên tiếng về danh tính người đàn ông trong loạt ảnh bị cộng đồng mạng đào lại. Người đẹp cho biết đó thực chất là bạn trai của cô. Cả hai quen nhau từ thời du học tại Mỹ, nhưng chính thức hẹn hò sau khi cùng trở về Hong Kong. Thời điểm tham gia Hoa hậu Hong Kong 2025, cô vì tập trung cho cuộc thi nên không công khai chuyện tình cảm.