Người đẹp 20 tuổi đăng ảnh gợi cảm

Hà Vịnh Đa gây tiếc nuối khi không lọt top 3 Hoa hậu Hong Kong 2025, dù sở hữu học vấn và nhan sắc nổi bật. Cô nàng mới đây khoe loạt ảnh du lịch biển cùng dàn thí sinh.

Theo HK01, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Vịnh Thi. Thi Vũ Kỳ, Viên Văn Tĩnh lần lượt giành ngôi vị á hậu 1 và 2. Kết quả này gây ra một số tranh luận, đặc biệt khi hoa hậu chỉ có chiều cao khá khiêm tốn (1,6 m).

Trong khi đó, một số thí sinh được đánh giá cao về ngoại hình lại không được gọi tên trong top 3. Một trong số đó là Hà Vịnh Đa - thí sinh trẻ nhất cuộc thi. Người đẹp 20 tuổi mang trong mình dòng máu lai Trung - Anh, sở hữu gương mặt đẹp, đường nét hài hòa và cơ thể quyến rũ. Việc Hà Vịnh Đa không lọt vào top 3 khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Hà Vịnh Đa sở hữu sắc vóc nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm nay. Ảnh: IGNV.

Mới đây, người đẹp gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng trên biển cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2025. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 2005 khoe ảnh chụp cùng các thí sinh như Vịnh Ninh, Văn Huệ, Nhã Nghi, Duyệt Diêu và Thiện Huân... Cả nhóm cùng nhau đánh mạt chược trên thuyền, hát karaoke và có nhiều hoạt động giải trí khác. Dàn người đẹp thể hiện tình cảm gắn kết, thoải mái vui đùa và trêu chọc nhau.

Sự chú ý của dân mạng đổ dồn về loạt ảnh bikini khoe dáng trên biển của dàn thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2025. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tình bạn của các người đẹp. Hà Vịnh Đa được nhận xét có sắc vóc nổi bật.

Hà Vịnh Đa là thí sinh trẻ tuổi nhất tại Hoa hậu Hong Kong 2025. Ảnh: IGNV.

Theo HK01, cô hiện theo học chuyên ngành Khoa học Y sinh tại Đại học Warwick (Anh), một trong 100 trường danh giá nhất thế giới. Đại học Warwick xếp hạng 74 toàn thế giới và đứng thứ 10 tại Anh, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026.

Sau khi dừng chân với kết quả gây tiếc nuối, nhiều người hâm mộ động viên, mong Hà Vịnh Đa tiếp tục trở lại đấu trường sắc đẹp vào năm sau.