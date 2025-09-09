Chồng của nữ giám đốc bị bắt quả tang ngoại tình lên tiếng

Kristin Cabot đã nộp đơn ly hôn sau khi bị tóm sống khoảnh khắc ngoại tình trong concert Coldplay. Chồng của cô là doanh nhân Andrew Cabot mới đây chính thức lên tiếng.

Theo Page Six, Andrew Cabot - chồng của cựu giám đốc nhân sự Astronomer Kristin Cabot - gây sốc khi tiết lộ đã ly thân vợ, trước khi cô bị phát hiện ngoại tình với Andy Byron tại buổi concert Coldplay hồi tháng 7. Andrew cho biết cả hai "đã ly thân trong êm thấm và kín đáo”.

Người phát ngôn của Andrew chia sẻ với tạp chí People: “Andrew và Kristin đã ly thân riêng tư, trong hòa bình vài tuần trước buổi concert Coldplay. Quyết định ly hôn của họ đã được tiến hành từ trước hôm đó. Giờ đây, khi đã công khai nộp đơn ly hôn, Andrew hy vọng điều này sẽ khép lại những đồn đoán và mang lại sự riêng tư mà gia đình ông luôn trân trọng".

Chồng của Kristin tiết lộ cả hai đã ly thân trước khi cô bị phát hiện ngoại tình. Ảnh: Maud Cabot Facebook/Pagesix.

Theo hồ sơ bất động sản do The Post công bố, Kristin và Andrew cùng sở hữu một bất động sản ở Rye, New Hampshire, ít nhất từ năm 2023. Một bài đăng trên Facebook được cho là từ tháng 5/2024 cho thấy Kristin vẫn đeo nhẫn cưới, mỉm cười chụp ảnh bên Andrew và hai con nhỏ.

Kristin đã nộp đơn ly hôn tại tòa án Portsmouth, New Hampshire, vào ngày 13/8. Julia Cabot (vợ cũ thứ hai của Andrew) chia sẻ với truyền thông rằng Andrew đã thông báo cho bà biết ông và Kristin chia tay ngay trước vụ bê bối ngoại tình ở concert Coldplay. “Tôi nhắn tin ngay cho Andrew sau khi vụ việc xảy ra. Ông ấy trả lời: ‘Cuộc sống của cô ấy chẳng liên quan gì đến tôi nữa cả’ và khẳng định rằng họ đã ly thân", Lulia Cabot nói.

Trước đó, hôm 17/7, màn hình “kiss cam” ở concert Coldplay đã ghi lại cảnh Kristin Cabot (52 tuổi) ôm hôn đồng nghiệp Andy Byron. Khoảnh khắc này làm dậy sóng mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Byron là giám đốc điều hành công ty công nghệ Astronomer, còn Kristin là quản lý nhân sự. Cả hai đều đã có gia đình riêng.