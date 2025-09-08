Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi trước ngày cưới

Hôm 8/9, thông tin Hồ Quang Hiếu chuẩn bị cưới thu hút sự quan tâm. Theo tiết lộ, lễ cưới nam ca sĩ được tổ chức vào ngày 19/9 tại TP.HCM. Vợ chồng anh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại, đồng thời cũng gửi thiệp mời tới các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Trước đó, tháng 4/2023, Hồ Quang Hiếu công khai danh tính bạn gái sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Bạn đời của nam ca sĩ tên Tuệ Như (tên thật Trần Huỳnh Như), sinh năm 2000, quê ở Cà Mau. Người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng thân hình cân đối.

Tuệ Như là diễn viên và người mẫu tự do. Cô góp mặt trong nhiều show diễn thời trang của các nhà thiết kế trong nước. Trên trang cá nhân, bạn gái Hồ Quang Hiếu chia sẻ nhiều khoảnh khắc sải bước trên sàn catwalk hay tham gia các buổi chụp hình cho nhãn hàng. Giọng ca Không cảm xúc cho biết dù cả hai cách nhau 17 tuổi, nhưng có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, tư tưởng.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023, chỉ gần 2 tháng sau khi công khai. Sau đó, đám hỏi của cả hai được tổ chức vào đầu tháng 8/2023 tại Cà Mau. Hai người đón con trai đầu lòng vào tháng 1 năm nay. Chia sẻ về hôn nhân với vợ kém 17 tuổi, Hồ Quang Hiếu tâm sự anh có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên Tuệ Như và con trai. Nam ca sĩ biết ơn vợ vì đã thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

“Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa… Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản. Không biết thời gian sau sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ vui. Trước đây, tôi có thể bỏ bữa, ít quan tâm đến sức khỏe nhưng khi có vợ, cuộc sống trở nên điều độ hơn. Tôi cũng thấy mình sống có trách nhiệm”, Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Trong khi đó, Tuệ Như nói điều cô thích ở chồng là tính cách thật thà, ấm áp và chân thành. "Thú thật tôi còn khá trẻ, đôi khi sẽ không kiềm chế được cảm xúc trẻ con của mình. Nhưng anh Hiếu đã chia sẻ, trò chuyện để tôi hiểu vấn đề. Tôi cảm nhận anh là bờ vai vững chắc, trụ cột của gia đình. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày", người mẫu tiết lộ.

Kể từ khi về chung nhà, Hồ Quang Hiếu và bạn gái thường xuyên chia sẻ, cập nhật cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Cặp đôi khoe ảnh đi nghỉ dưỡng, du lịch hay những khoảnh khắc chăm sóc con nhỏ.

Hồ Quang Hiếu được công chúng biết tới qua nhiều bản hit như Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh, Tìm em, Em là của anh, Đổi thay, Nơi ấy con tìm về… Sau khi kết hôn, anh không tích cực ra mắt sản phẩm âm nhạc như trước nhưng vẫn nhận show, tham gia biểu diễn ở sự kiện.

