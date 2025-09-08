Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hot girl Trung Quốc 19 tuổi bị chỉ trích

  • Thứ hai, 8/9/2025 22:43 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Nhược Doanh hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi đăng tải hình ảnh không hay trên mạng xã hội. Người đẹp và công ty quản lý sau đó đã lên tiếng xin lỗi.

Theo China Times, hot girl kiêm người mẫu ảnh Nhược Doanh từng gây xôn xao khi vướng vào lùm xùm tình tay ba với bạn trai cũ và ca sĩ Ngụy Như Huyên. Mới đây, người đẹp 19 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận sau khi bị chỉ trích ngược đãi động vật.

Cụ thể, trên trang cá nhân, người mẫu khoe chuyến nghỉ dưỡng tại bãi biển cùng hội bạn thân. Trong bài đăng, Nhược Doanh còn đăng kèm đoạn clip ghi lại cảnh một chú chó được cho uống bia. "Nó uống say rồi cứ sủa liên tục", cô chú thích.

Đoạn clip nhanh chóng được quan tâm, khiến người đẹp hứng chịu chỉ trích dữ dội. Nhiều dân mạng bày tỏ phẫn nộ dưới phần bình luận, cho rằng Nhược Doanh ngược đãi động vật vì việc cho chó uống bia có thể gây ngộ độc, nguy hiểm. Vụ việc bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận trái chiều.

Nhuoc Doanh anh 1

Nhược Doanh bị chỉ trích. Ảnh: IGNV.

Trước làn sóng chỉ trích, công ty quản lý của người đẹp mới đây đã lên tiếng xin lỗi. Đơn vị này giải thích chú chó trong clip là của người dân địa phương, còn người cho uống bia thực chất là người qua đường, không phải chủ nuôi.

Công ty thừa nhận Nhược Doanh đã sai khi không có hành động ngăn cản mà quay lại rồi đăng tải clip lên mạng. Phía Nhược Doanh cho biết cô đang tự kiểm điểm và cam kết sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ động vật trong tương lai, đồng thời gửi lời xin lỗi công chúng.

Nhược Doanh sau đó cũng lên tiếng cầu xin sự tha thứ của cộng đồng mạng. Cô giải thích bản thân khi đó không nhận thức được hành vi cho chó uống bia gây nguy hiểm cho con vật nên mới có thái độ đùa cợt.

Nhược Doanh (19 tuổi) là một hot girl nổi tiếng kiêm người mẫu ảnh tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên cập nhập, chia sẻ về cuộc sống cá nhân, công việc, thu hút lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, Nhược Doanh cũng vướng nhiều lùm xùm đời tư.

Nhược Doanh

