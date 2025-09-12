Leonardo DiCaprio đã đúng

"One battle after another", với Leonardo DiCaprio đóng chính, gây chấn động Hollywood sau buổi chiếu sớm. Phim được dự đoán là ứng viên nặng ký tại Oscar.

Bộ phim One battle after another do Paul Thomas Anderson đạo diễn, với Leonardo DiCaprio đóng chính, đang trở thành tâm điểm của Hollywood sau buổi chiếu nội bộ tại Los Angeles. Sự kiện thu hút nhiều đạo diễn tên tuổi như Christopher Nolan, Alejandro G. Iñárritu, Daniel Scheinert và Rian Johnson.

Trong phim, DiCaprio vào vai Bob Ferguson – một nhà cách mạng nổi tiếng với việc chế tạo chất nổ, nay phải một mình nuôi con nhỏ. Khi người đồng đội thân thiết biến mất sau cuộc đối đầu với viên sĩ quan quân đội tàn bạo Steven Lockjaw (Sean Penn), Bob buộc phải dấn thân vào cuộc chiến mới. Tác phẩm có ngân sách 115 triệu USD , được đánh giá là sôi động, hài hước và dễ tiếp cận hơn so với một số phim trước của Anderson vốn bị xem là kén khán giả.

Theo Variety, nhiều chuyên gia nhận định One battle after another có khả năng trở thành “ứng viên nặng ký” tại mùa giải Oscar tới. DiCaprio gần như chắc suất đề cử nam chính nhờ màn hóa thân phức tạp. Bên cạnh đó, Sean Penn và Teyana Taylor cũng được dự đoán có cơ hội tranh giải phụ.

Giới phê bình đánh giá bộ phim là sự kết hợp đặc sắc giữa yếu tố hành động, hài hước và tâm lý, nổi bật nhờ phần quay sáng tạo cùng nhạc nền độc đáo của Jonny Greenwood. Nhà phê bình phim David Ehrlich (IndieWire) nhận xét: “Anderson đã tạo nên một tác phẩm dữ dội nhưng vẫn đầy tiếng cười. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của DiCaprio thập kỷ này”.

Tạo hình của Leonardo DiCaprio trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Trong buổi Q&A, Anderson tiết lộ ông đã thai nghén kịch bản từ năm 1999 trước khi bắt tay thực hiện. DiCaprio bày tỏ ngạc nhiên với sự sáng tạo trong kịch bản, đặc biệt là những chi tiết như “Câu lạc bộ Nhà thám hiểm Giáng sinh” - nhóm bí ẩn pha màu sắc hội kín. Anh gọi nhân vật Ferguson là một “người hùng vụng về”, vừa bị ám ảnh bởi quá khứ, vừa lúng túng trong vai trò làm cha, nhưng vẫn kiên cường không bỏ cuộc.

Leonardo DiCaprio đang bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp, khi anh chọn lọc kỹ lưỡng hơn thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Sau Killers of the Flower Moon (2023) - bộ phim được giới phê bình ca ngợi và giúp anh khẳng định đẳng cấp diễn xuất, nam diễn viên 50 tuổi thừa nhận muốn “chậm lại một chút” để tập trung vào các dự án thật sự có giá trị.

Một số ý kiến cho rằng DiCaprio đôi khi “quá gồng” trong diễn xuất, nhưng nhìn chung anh vẫn giữ vị thế hàng đầu nhờ khả năng nhập vai đa dạng và mạng lưới hợp tác với những đạo diễn danh tiếng như Martin Scorsese hay Paul Thomas Anderson.