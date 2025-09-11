Ảnh tình tứ của Thanh Trúc, Châu Khải Phong

Thanh Trúc mới đây chia sẻ hình ảnh chụp cùng ông xã Châu Khải Phong trong mỗi lần đón sinh nhật cô từ năm 2020 đến hiện tại.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Thanh Trúc chia sẻ video ghi lại những hình ảnh thân mật chưa được công bố với Châu Khải Phong. Trong clip, Thanh Trúc chia sẻ những tấm ảnh chụp cô và ông xã trong những ngày sinh nhật từ 11/9/2020 đến hiện tại. Kèm theo clip trên, Thanh Trúc viết ngắn ngọn: “Happy birthday to me”. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới nữ diễn viên.

Cũng trong dịp sinh nhật vợ, Châu Khải Phong phát hành MV mới. Những ngày qua, Thanh Trúc chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến dự án này để ủng hộ ông xã.

Thanh Trúc và Châu Khải Phong sau 5 năm. Ảnh: FBNV.

Châu Khải Phong đã đồng hành bên Thanh Trúc trong những dịp quan trọng suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, sinh nhật năm nay của Thanh Trúc đặc biệt hơn khi vợ chồng cô có thêm thành viên mới là bé Thư Kỳ.

Thanh Trúc công khai mối quan hệ với ca sĩ Châu Khải Phong thông qua tiệc thôi nôi diễn ra vào 1/7 của con gái Thư Kỳ. Tại đây, Châu Khải Phong gọi Thanh Trúc là vợ và chia sẻ: "Hôm nay, xin cảm ơn hai gia đình, bố mẹ và bạn bè thân yêu. Tôi không sống tại TP.HCM mà sinh ra ở miền Trung. Sinh nhật con gái là lý do thuyết phục để gia đình, anh em, bạn bè có mặt đông đủ. Cảm ơn những ai đã có mặt hôm nay. Hy vọng mọi người thật vui".

Sau đó, hai người thoải mái tương tác, chia sẻ hình ảnh bên nhau. Gần đây, Thanh Trúc vướng tin mang thai lần 2 vì mặc đồ rộng khi đi sự kiện. Sau đó, nữ diễn viên đính chính.

“Tôi đính chính là hiện giờ tôi mập vì liên tục tiêm kích trứng tạo phôi để dành. Năm sau tôi mới có kế hoạch sinh thêm em bé. Cơ thể tôi dễ tích nước nên cân nặng thay đổi. Rồi từ từ cơ thể mới trở lại bình thường được. Nên tôi mong mấy anh chị đừng lấy hình ảnh tôi đi tiệc bạn bè để đăng lên, rồi đoán già đoán non tôi có bầu hoài. Tôi mệt mỏi đến mức không thoải mái mỗi khi xuất hiện ở đâu luôn. Mấy tin tức này làm tôi stress đến mức không có bầu bình thường được luôn đó. Mấy anh chị thông cảm cho tôi”, Thanh Trúc giải thích.