Anh Đức và vợ sau một năm cưới

Ngày 10/9, nhân kỷ niệm một năm kết hôn, diễn viên Anh Phạm chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc nhỏ, ấm cúng của cô với ông xã Anh Đức . Nữ diễn viên cảm động và hạnh phúc khi được ông xã tặng quà nhân ngày kỷ niệm quan trọng. Anh Phạm viết: “Kỷ niệm một năm ngày cưới của 2 đứa mình, hẹn hò đi ăn như ngày đầu mới quen 10/09/2025”.

Trong khoảng một năm kết hôn, Anh Đức và Anh Phạm luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, hoạt động giải trí. Anh Phạm cũng được chú ý khi tham gia phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu phát hành đầu năm. Bà xã Anh Đức vào vai tiểu thư Tuyết.

Hồi cuối 2024, nhân dịp sinh nhật Anh Đức, Anh Phạm nhắn nhủ tới ông xã những lời tình cảm. Cô bày tỏ: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu lớn nhất của em. Gửi ngàn lời yêu thương đến chồng. Vợ chúc anh tất cả, đạt hết những điều mà bản thân ấp ủ, em luôn cổ vũ, ủng hộ và ‘làm phiền’ anh hết mình. Hy vọng chồng vẫn luôn thủ thỉ, chia sẻ với em về những hoài bão của anh. Hy vọng anh luôn kiên cường và mạnh mẽ để yêu em cả đời”.

Anh Đức và Anh Phạm tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM vào tháng 9/2024. Buổi lễ có đông đảo đồng nghiệp như vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương, vợ chồng Trấn Thành , Hari Won, Tiến Luật, Midu, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như… tới chúc mừng. Hai người cầu hôn 5 tháng trước đó.

Hồi tháng 4, Anh Phạm vướng tin có em bé vì tham dự sự kiện với trang phục rộng. Thời điểm trước cưới, Anh Phạm cũng vướng tin mang thai nhưng nữ diễn viên phủ nhận.

Anh Phạm (tên đầy đủ Phạm Quỳnh Anh ) sinh năm 1999, kém Anh Đức 12 tuổi. Cô tham gia một số phim như Hoa hậu giang hồ, Chuyện ma gần nhà, Mai… Trong khi đó, Anh Đức sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh tham gia các phim như Vui lên nào anh em ơi, Mai, Rằm tháng 7…

