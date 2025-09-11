Sao chuyển giới Harisu bị quấy rối tình dục

Harisu - nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên tại Hàn Quốc - tiết lộ từng bị quấy rối, đe dọa và kỳ thị ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.

Theo Chosun, Harisu - nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên được công nhận tại Hàn Quốc - mới đây cho biết cô từng bị quấy rối và liên tục bị đe dọa khi mới vào nghề.

Xuất hiện trong chương trình Pajama Party phát sóng hôm 10/9, nữ nghệ sĩ cho biết từng bị một ê-kíp đề nghị tham gia một bộ phim có kịch bản nhạy cảm, mô tả một nhân vật chuyển giới quan hệ tình dục rồi hút sinh khí đàn ông để biến thành mình. Khi từ chối, họ dọa sẽ tiết lộ giới tính thật của cô cho truyền thông.

“Tôi đã băn khoăn suốt tám tháng, thậm chí nghĩ đến việc rời khỏi ngành giải trí”, Harisu chia sẻ.

Sau khi công khai là người chuyển giới vào năm 2001, Harisu tiếp tục đối diện sự kỳ thị. Cô kể: “Có người yêu cầu quan hệ tình dục hoặc bắt tôi cởi đồ để chứng minh mình là phụ nữ. Vì vậy, tôi bỏ lỡ nhiều vai diễn và hợp đồng”.

Harisu trong chương trình Pajama Party. Ảnh: Chosun.

Theo lời Harisu, ngay cả khi đã nhận được sự yêu mến của công chúng, những lời dị nghị vẫn bủa vây. “Họ thì thầm rằng: ‘Cô có vào nhà vệ sinh nữ không?’. Tôi là phụ nữ thì tất nhiên sẽ sử dụng nhà vệ sinh nữ. Tôi đã phẫu thuật để sống đúng với giới tính mong muốn, nhưng trong mắt xã hội, tôi vẫn bị xem là người chuyển giới. Điều đó rất khó khăn”.

Harisu kể thêm, từ năm 1991 - khi còn là sinh viên – cô đã bắt đầu đóng vai quần chúng, song gặp nhiều hạn chế vì giấy tờ pháp lý vẫn ghi giới tính nam. “Nhiều hợp đồng quảng cáo bị hủy chỉ vì tôi thành thật nói về bản dạng giới”, cô tiết lộ.

Harisu sinh năm 1975, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên tại Hàn Quốc. Cô cũng là người chuyển giới đầu tiên bước chân vào ngành giải trí. Trước khi chuyển giới năm 1995, Harisu có tên Lee Kyung Yeop. Harisu ra mắt năm 2001 với album đầu tiên Temptation.

Cô càng nổi tiếng vào năm 2001 khi xuất hiện trong quảng cáo mỹ phẩm DoDo, mở đường cho loạt hoạt động âm nhạc, điện ảnh và truyền hình sau đó.