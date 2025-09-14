Huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton qua đời

Huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Greater Manchester tối 14/9 (giờ Hà Nội).

Ricky Hatton qua đời ở tuổi 46.

Tay đấm 46 tuổi, nổi tiếng với sự nghiệp lừng lẫy, được phát hiện tại nhà riêng ở Gee Cross, Hyde. Cảnh sát Greater Manchester xác nhận tìm thấy thi thể Ricky Hatton không còn sự sống. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định.

Chỉ vài tháng trước, Hatton thông báo sẽ quay lại với sàn đấu quyền anh, 13 năm sau trận chuyên nghiệp cuối cùng. Cựu võ sĩ nổi tiếng lên kế hoạch cho một trận tái xuất vào tháng 12/2025, gặp võ sĩ Eisa Al Dah của UAE tại Dubai.

Hatton từng chia sẻ công khai về những cuộc chiến với sức khỏe tâm thần và nghiện ngập của bản thân. Theo Manchester Evenings News, ông vượt qua những lần tự sát không thành.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy, Hatton giành được nhiều chức vô địch thế giới, bao gồm các danh hiệu ở hạng bán trung. Ông cũng được vinh danh là "Võ sĩ của năm 2015", khẳng định vị thế là một trong những huyền thoại của làng quyền anh.

Hatton bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi mới 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Billy "The Preacher" Graham. Hatton giành chiến thắng 45 trong tổng số 48 trận đấu chuyên nghiệp.

Thời đỉnh cao, tay đấm gốc Stockport thắng những đối thủ đáng gờm như Kostya Tszyu và Jose Luis Castillo, trước khi thua Floyd Mayweather và Manny Pacquiao ở giai đoạn cuối sự nghiệp.