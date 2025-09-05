Liên đoàn quyền Anh phản hồi trước tin Chủ tịch Lưu Tú Bảo bị bắt

Chiều 5/9, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (LĐQAVN) nhiệm kỳ II (2023-2028) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành trực tuyến với sự tham dự của 30 ủy viên.

Chủ tịch Lưu Tú Bảo đã vắng mặt nửa năm qua.

Làng quyền Anh Việt Nam đang chấn động với các tin đồn chủ tịch VBF - ông Lưu Tú Bảo “mất tích” tại Mỹ, vướng rắc rối pháp lý và thậm chí có thể “bị bắt vì buôn lậu ma túy”.

Tối 5/9, VBF lên tiếng khẳng định chưa có bất kỳ chứng cứ đáng tin cậy nào về việc này. Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 02/2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

“Cho đến thời điểm này, LĐQAVN vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành LĐQAVN nhiệm kỳ II (2023-2028)”, trích thông cáo từ VBF sau cuộc họp có mặt 30 ủy viên liên đoàn.

Nếu có bất kỳ quyết định pháp lý chính thức trong nước hay quốc tế liên quan đến ông Bảo, VBF sẽ làm việc với các cơ quan liên quan như Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Nội vụ xem xét và tổ chức Đại hội bất thường để bầu người thay thế, đảm bảo việc điều hành, chỉ đạo Liên đoàn diễn ra theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động đến hết nhiệm kỳ II ( 2023-2028).

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đề nghị các cá nhân, tổ chức khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, không đưa những thông tin thiếu cơ sở pháp lý làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể VBF.

Chủ tịch Lưu Tú Bảo (giữa) đang vướng những tin đồn vướng vào pháp lý gần đây.

Trước đó, tại cuộc họp chiều 4/9, VBF báo cáo về tình hình và thống nhất phương án ủy quyền, nhằm duy trì các hoạt động trong nước.

Sự kiện quan trọng còn lại trong năm 2025 là Giải Vô địch Boxing toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại TP HCM từ ngày 2 đến 12/10. Kinh phí tổ chức giải là nguồn kinh phí xã hội hóa, từ cá nhân của ông Lưu Tú Bảo.

VBF cũng đã tích cực làm rõ các tin đồn qua việc đối chiếu dữ liệu trên hệ thống của AFP (cảnh sát Australia) và DEA (Lực lượng chống ma túy Mỹ), nhưng không phát hiện thông tin liên quan đến ông Bảo trong mục tội phạm ma túy trong nhiều năm gần đây.

Theo điều lệ của VBF, ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành cho phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Nguyễn Duy Hùng từ thời điểm nhận được văn bản cho đến hết tháng 3-2026.

Trường hợp không thể có văn bản ủy quyền đúng quy định, VBF vẫn sẽ trao quyền điều hành, phát ngôn chính thức cho ông Hùng để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Ông Lưu Tú Bảo sinh năm 1976 là doanh nhân có tiếng trong làng võ thuật Việt Nam khi thành lập Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB quyền Anh chuyên nghiệp sớm nhất ở Việt Nam, và giữ chức chủ tịch hai liên đoàn: Quyền Anh Việt Nam (VBF) và Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF).