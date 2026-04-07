Huy động đội tàu cỡ lớn chở dầu từ Trung Đông về Việt Nam

  • Thứ ba, 7/4/2026 09:32 (GMT+7)
Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam huy động các tàu vận tải cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Trung Đông về Việt Nam.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án huy động các tàu vận tải cỡ lớn vận chuyển dầu thô, xăng dầu, khí từ khu vực Vịnh Ba Tư về Việt Nam. Ảnh: T.L.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định vận tải, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Thủ tướng.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát tình hình hoạt động của tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông, thường xuyên giữ liên lạc với các chủ tàu, kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức liên quan trong trường hợp tàu thuyền cần hỗ trợ.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) làm việc với các chủ tàu để xây dựng phương án huy động các tàu vận tải cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG... tham gia vận chuyển dầu thô, xăng dầu, khí từ khu vực Vịnh Ba Tư về Việt Nam để chủ động nguồn cung dầu thô cho sản xuất của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nguồn cung dầu, khí trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục này khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp (đặc biệt tại Quảng Ninh và TP.HCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan cần có giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh, bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu.

Các đơn vị thuộc Bộ cũng cần khẩn trương nghiên cứu giải pháp tăng nguồn cung vật liệu cho các công trình xây dựng để bảo đảm tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

vận chuyển dầu thô Nhiên liệu sinh học bộ xây dựng tàu chở dầu vận chuyển xăng dầu

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

