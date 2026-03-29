Houthi tiếp tục tấn công vào Israel

Lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận đợt tấn công thứ hai nhằm vào Israel, tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trong những ngày tới.

Israel không kích nam Lebanon, 3 nhà báo thiệt mạng.

Sân bay Kuwait trúng nhiều UAV Iran.

Iran nói đã tấn công tàu hậu cần Mỹ gần cảng Salalah, Oman.

Căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia bị tấn công, 12 binh sĩ bị thương, 2 người nguy kịchh.

Pakistan sắp họp với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập về hướng đàm phán.

Iran cho biết đã bắn trúng một tiêm kích F-16 của Mỹ trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời công bố video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa phòng không tiếp cận mục tiêu. Thông tin này chưa được phía Mỹ xác nhận.

Máy bay F-16. Ảnh: CENTCOM

Theo tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vụ việc diễn ra trên không phận gần khu vực Chabahar, với hệ thống phòng không được kích hoạt nhằm đối phó các hoạt động quân sự của Mỹ. Video do Iran công bố cho thấy một vụ nổ gần máy bay, song chưa thể xác minh độc lập mức độ thiệt hại.

Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khi cả hai bên đều đẩy mạnh các hoạt động quân sự và tuyên truyền, trong khi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng trên thực địa.

Houthi phát động đợt tấn công thứ hai vào Israel

Các hãng truyền thông trong khu vực đưa tin lực lượng Houthi, nhóm vũ trang thân Iran tại Yemen đã tấn công Israel lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ, sau khi bắt đầu tham gia vào cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran hôm 28/3 bằng việc phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Iran.

Trước đó, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen, trong khi có thông tin cho rằng thêm một vật thể khác cũng được phóng đi vài giờ sau đó.

Một số báo cáo chưa được xác nhận cũng nói rằng Houthi đứng sau vụ máy bay không người lái bị đánh chặn tại miền Nam Israel trong ngày.

Lực lượng Houthi - nhóm vũ trang thân Iran tại Yemen. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng này dường như xác nhận và nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Houthi cho biết hành động của họ nhằm ủng hộ “các mặt trận kháng chiến tại Palestine, vùng đất của hy sinh và cứu rỗi; Iraq, vùng đất của vinh quang và thách thức; Lebanon, vùng đất của phẩm giá và kiên cường; và Iran, vùng đất của tự hào, danh dự và ý chí chống trả”.

Nhóm này nhấn mạnh: “Lực lượng vũ trang Yemen khẳng định rằng, trong việc thực hiện nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo đối với những người dân tự do của quốc gia trên các mặt trận thánh chiến và kháng chiến, cũng như để đáp trả các tội ác của kẻ thù nhằm vào người dân và các quốc gia trong khu vực, họ sẽ tiếp tục, với sự trợ giúp của Thượng đế, tiến hành các hoạt động quân sự trong những ngày tới cho đến khi kẻ thù chấm dứt các cuộc tấn công và hành động gây hấn”.

Iran lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các trường đại học

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc không kích vào hai trường đại học hàng đầu của đất nước.

Phát ngôn viên Bộ Esmaeil Baghaei cho biết Đại học Công nghệ Isfahan và Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran không phải là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ông nói rằng các địa điểm này "chỉ là hai trong số nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu bị những kẻ xâm lược trong một cuộc chiến bất hợp pháp cố tình tấn công trong 30 ngày qua".

Trong một tuyên bố, ông Baghaei nói thêm: "Sự xâm lược của Mỹ-Israel với Iran tiếp tục tiết lộ mục tiêu thực sự: làm tê liệt nền tảng khoa học và di sản văn hóa của đất nước chúng ta bằng cách nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, di tích lịch sử và các nhà khoa học nổi tiếng.

"Chống lại 'chương trình hạt nhân' và 'mối đe dọa sắp xảy ra' của Iran chỉ là những cái cớ xấu xa và sự bịa đặt được thiết kế để che giấu ý định thực sự của họ".

3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông

Mỹ đã triển khai khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông trên tàu đổ bộ USS Tripoli, trong bối cảnh Lầu Năm Góc cân nhắc các bước đi tiếp theo trong xung đột với Iran.

Lực lượng này thuộc đơn vị viễn chinh có khả năng thực hiện các chiến dịch đổ bộ, tấn công đảo và tác chiến nhanh.

Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Động thái tăng quân diễn ra song song với việc Washington xem xét điều thêm hàng chục nghìn binh sĩ, nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự, kể cả trong lúc vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran.

Giới phân tích cho rằng lực lượng này có thể liên quan tới kịch bản kiểm soát eo Hormuz hoặc đột kích các đảo chiến lược của Iran, dù vai trò cụ thể chưa được công bố.

Iran “đồng ý cho tàu Pakistan qua eo biển Hormuz”

Iran được cho là đã đồng ý cho thêm tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc trao đổi giữa hai bên, trong bối cảnh tuyến hàng hải này bị siết chặt kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết ông “rất vui được chia sẻ tin tuyệt vời này”.

“Đây là một cử chỉ tích cực và đáng hoan nghênh từ phía Iran, xứng đáng được ghi nhận. Đây là tín hiệu báo trước hòa bình và sẽ góp phần mang lại ổn định cho khu vực... Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin như vậy là con đường duy nhất phía trước”, Phó Thủ tướng Pakistan nói.

Theo thỏa thuận, Iran tiếp tục cho phép một số tàu Pakistan đi qua eo biển với số lượng hạn chế, như một bước đi mang tính thiện chí trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Dội hỏa lực ban đêm, Israel phá hủy kho tên lửa Iran Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.