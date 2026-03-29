'Đạn dược' Iran, Mỹ, Israel còn lại bao nhiêu sau 1 tháng chiến tranh?

Sau 1 tháng xung đột tại Trung Đông, Mỹ, Israel và Iran đang bộc lộ cả điểm mạnh lẫn giới hạn về năng lực quân sự, khi cuộc chiến chuyển từ một chiến dịch nhanh sang một cuộc đối đầu kéo dài.

Xung đột bắt đầu bằng chiến dịch tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tháng 2, đã lan rộng thành một cuộc đối đầu toàn khu vực, với việc Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, các căn cứ Mỹ và cơ sở hạ tầng của các đồng minh Mỹ trên khắp Trung Đông.

AA dẫn nguồn các chuyên gia cho rằng tất cả các bên đều đang chịu áp lực gia tăng, khi kho vũ khí bị bào mòn và các hệ thống đắt đỏ được sử dụng với tốc độ khó duy trì.

Dù Mỹ và Israel đạt được những lợi thế chiến thuật khi đánh trúng hàng nghìn mục tiêu, họ cũng phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó với những máy bay không người lái và tên lửa rẻ hơn nhiều, theo một phân tích trên trang của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI).

Các nhà phân tích Macdonald Amoah, Morgan D Bazilian và Jahara Matisek, trong nghiên cứu “Hơn 11.000 vũ khí trong 16 ngày của cuộc chiến Iran: ‘Quyền kiểm soát tái nạp’ quyết định khả năng duy trì”, cho biết Mỹ và các đồng minh đã sử dụng 11.294 loại vũ khí trong 16 ngày đầu, với chi phí khoảng 26 tỷ USD .

Kho vũ khí của Iran suy giảm

Khi cuộc chiến bước sang những ngày đầu tiên của tháng thứ hai, các nhà phân tích cho rằng kho vũ khí của Iran đã bị suy giảm, dù thiếu dữ liệu chính thức khiến khó đánh giá quy mô.

Trước chiến tranh, kho tên lửa của Iran được ước tính khoảng 2.500 quả, dù một số chuyên gia cho rằng con số có thể lên tới 6.000.

Kho vũ khí của Tehran bao gồm các tên lửa như Khorramshahr-4, Ghadr-110 và Emad, có tầm bắn lên tới 2.000 km. Một số tên lửa dùng để tấn công Israel được cho là mang đầu đạn chùm, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Tên lửa Ghadr-110 của Iran có tầm bắn lên đến 2.000 km. Ảnh: Wikipedia

Trong những ngày đầu chiến tranh, Iran được cho là đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái.

Trong số các UAV, Iran sử dụng loại Shahed-136 “cảm tử”, có thể bay tới 2.000 km và chi phí sản xuất tương đối thấp. Tính đến đầu năm 2026, có thông tin cho rằng Iran sở hữu tới 80.000 UAV Shahed và có khả năng sản xuất hằng ngày.

Dữ liệu do nhà nghiên cứu Ibrahim Jalal tổng hợp cho thấy tính đến ngày 20/3, Iran đã tiến hành hơn 5.693 cuộc tấn công tại Israel, các nước vùng Vịnh, Iraq, Jordan và Syria.

Bản đồ các khu vực hứng chịu không kích trong toàn khu vực Vùng Vịnh, tính đến 1h30 sáng 29/3 (giờ Hà Nội). Đồ họa: Al Jazeera

Israel đã hứng hơn 870 đợt tấn công, trong đó phần lớn là UAV, còn tên lửa chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

Jalal cho rằng Iran chưa cạn tên lửa và UAV, cũng chưa phô bày toàn bộ năng lực.

“Họ thậm chí chưa sử dụng quá 30-40% kho vũ khí. Năng lực sản xuất hằng năm của họ vượt 1.500 tên lửa và 2.000 UAV,” Jalal nói với Anadolu.

Matthew Powell, giảng viên về sức mạnh không quân tại Đại học Portsmouth (Anh), cho biết kho tên lửa và UAV của Iran “chắc chắn” đã suy giảm, nhưng vì Tehran chưa bao giờ công bố con số ban đầu, nên rất khó xác định họ còn lại bao nhiêu.

Ông cũng lưu ý Iran đang sử dụng tên lửa đạn đạo tiết kiệm hơn so với giai đoạn đầu.

“Điều này cho thấy một trong hai khả năng: hoặc kho tên lửa đạn đạo đang giảm nhanh hơn dự kiến nên Iran phải phân bổ để kéo dài xung đột, hoặc Tehran đang giảm quy mô tấn công để chuẩn bị cho ngừng bắn và đàm phán hòa bình rộng hơn.”

Các chuyên gia cũng đề cập đến thông tin Iran phóng tên lửa tầm 4.000 km vào đảo Diego Garcia, dù Tehran đã phủ nhận.

“Nếu Iran thực sự có loại này, khả năng cao là họ không có số lượng lớn,” Powell nói.

Trong khi đó, Jalal cho rằng Iran có tên lửa tầm trung vượt 3.000 km và năng lực thực tế không phải lúc nào cũng được thể hiện.

Ông dẫn ví dụ sự tiến hóa của các cuộc tấn công của Houthi từ năm 2016 đến 2024, từ tầm ngắn lên tầm trung, rồi tới tên lửa đạt 1.800 km, khiến nhiều người bất ngờ.

Trong 16 ngày đầu chiến tranh, số cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã giảm 80-90% so với đỉnh ban đầu. Sau ngày thứ 5, trung bình mỗi ngày Iran tiến hành 33 cuộc tấn công tên lửa và 94 cuộc tấn công bằng UAV, theo RUSI.

Phòng không Israel chịu áp lực gia tăng

Các chuyên gia quân sự nói với AA rằng hệ thống phòng không nhiều tầng của Israel đã hấp thụ phần lớn các đòn tấn công của Iran, dù không hệ thống nào hoàn hảo.

“Không có hệ thống phòng không nào đạt hiệu quả 100% và một số đòn tấn công của Iran vẫn lọt qua. Tuy nhiên, xét về chiến lược, các đòn này có tác động hạn chế, dù gây thiệt hại và thương vong,” Powell nói.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo quân sự và phe đối lập Israel cảnh báo quân đội nước này đang tiến gần tới giới hạn do phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, thiếu hụt nhân lực và chưa có chiến lược rõ ràng.

Lo ngại cũng gia tăng về khả năng duy trì hệ thống phòng thủ.

Các hệ thống quan trọng nhất của Israel đang chịu áp lực lớn, với tên lửa đánh chặn Arrow 2 và Arrow 3 có thể cạn vào ngày 27/3, theo RUSI.

Ở phía tấn công, tên lửa Blue Sparrow có thể duy trì đến 5/4, còn hệ thống David’s Sling dự kiến cạn vào 6/4. Tên lửa siêu thanh Rampage có thể dùng đến 9/4.

Tên lửa không đối đất Rampage của Israel. Ảnh: Wikipedia

Dữ liệu 16 ngày đầu cho thấy kho vũ khí của Mỹ, Israel và đồng minh đang suy giảm nhanh.

Tên lửa Arrow 2 và 3 giảm mạnh nhất, khi đã sử dụng 122/150 quả (hơn 81%). Hệ thống THAAD của đồng minh cũng giảm khoảng 60%, còn David’s Sling giảm 54%.

Ở phía tấn công, Israel đã dùng 56% tên lửa Blue Sparrow và gần 49% Rampage.

“Kho tên lửa đánh chặn Arrow của Israel đang ở mức rất thấp. RUSI ước tính Israel có thể cạn loại vũ khí quan trọng này sớm nhất vào cuối tháng 5,” Powell nói.

Kho vũ khí Mỹ cũng bị kéo căng

Trong 16 ngày đầu, Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn, phóng khoảng 535 tên lửa hành trình Tomahawk, cùng 912 tên lửa hành trình tàng hình AGM-158 JASSM và JASSM-ER.

Để hỗ trợ chiến dịch không kích, máy bay Mỹ đã thả 1.080 bom dẫn đường JDAM (GBU-31, GBU-32, GBU-38), theo phân tích của RUSI.

Mỹ và các đồng minh cũng đang chịu áp lực lớn về kho vũ khí.

Hệ thống THAAD do đồng minh vận hành được ước tính chỉ còn đủ dùng trong 10 ngày, có thể cạn vào 3/4.

“RUSI ước tính Mỹ đã bắn hơn 500 tên lửa Tomahawk trong 4 tuần chiến tranh và sẽ mất 5 năm để sản xuất lại số này. Họ cũng cho rằng Mỹ chỉ còn khoảng một tháng trước khi cạn tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và tên lửa đánh chặn THAAD,” Powell nói.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) và tên lửa Hyunmoo II của Hàn Quốc, phóng tên lửa xuống vùng biển biển Hoa Đông, ngoài khơi Hàn Quốc, ngày 5/7/2017. Ảnh: Sư đoàn 8 Lục quân Mỹ

Ryan Bohl, chuyên gia tại RANE Network, cho biết hệ thống phòng không và đạn dược của Mỹ đang bị căng thẳng và phải phân bổ sử dụng.

“Chúng ta cũng biết Iran đã đánh mạnh vào nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực. Nhiều căn cứ đã phải sơ tán toàn bộ hoặc một phần, lực lượng được phân tán ra nhiều nơi. Các hệ thống radar cũng bị ảnh hưởng,” ông nói.

Tuy nhiên, Bohl cho biết không có tàu chiến Mỹ nào bị thiệt hại, ngoài tàu USS Gerald R. Ford gặp sự cố cháy bên trong, và lực lượng hải quân Mỹ vẫn đủ khả năng tiếp tục triển khai tấn công.

Video Mỹ không kích tàu biển Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu hải quân Iran kèm tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ, các tàu Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải toàn cầu tại khu vực, nhưng điều đó giờ đã chấm dứt”.