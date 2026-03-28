Houthi tham chiến, đe dọa thương mại toàn cầu

Lực lượng Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa vào Israel - hành động quân sự đầu tiên của nhóm này kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng nổ tròn một tháng.

Bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.

Thiếu tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi, tuyên bố này trên đài truyền hình vệ tinh Al-Masirah của lực lượng này vào thứ Bảy rằng đã phóng tên lửa vào Israel. Đây là hành động quân sự đầu tiên của nhóm này kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng nổ tròn một tháng.

Theo Al Jazeera, người phát ngôn Yahya Saree khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt được mục tiêu và hành động xâm lược nhắm vào các mặt trận kháng chiến chấm dứt.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã đánh chặn thành công mục tiêu. Tuy nhiên, còi báo động đã vang lên liên tục tại Beersheba và khu vực gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân trong đêm Iran và Hezbollah dội lửa dữ dội.

Sự can thiệp của Houthi đang làm dấy lên nỗi lo về một cuộc khủng hoảng vận tải biển mới, tương tự giai đoạn 2023-2025 khi nhóm này tấn công hơn 100 tàu thương mại, làm đảo lộn tuyến hàng hải trị giá 1.000 tỷ USD .

Những người ủng hộ Houthi biểu tình đoàn kết với Iran, khi xung đột Mỹ - Israel với Iran tiếp diễn, tại Sanaa, Yemen, ngày 27/3/2026. Ảnh: Reuters.

Năm 2024, chính quyền Trump từng phát động các cuộc tấn công nhắm vào Houthi và kết thúc sau đó vài tuần.

Mohamad Elmasry, giáo sư Nghiên cứu Truyền thông tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, nhận định việc Houthi tham chiến trong cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran là hành động “rất quan trọng”.

“Chúng ta đã thấy trong hai năm rưỡi qua rằng Houthi sở hữu sức mạnh đáng kể”, ông Elmasry chia sẻ với Al Jazeera. “Nếu họ quyết định phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và cuối cùng là kênh đào Suez, chúng ta sẽ đối mặt với việc hai điểm nghẽn chiến lược lớn bị đóng cửa cùng lúc với eo biển Hormuz".

Ông nói thêm: “Đây là những tuyến hàng hải quốc tế huyết mạch của thương mại toàn cầu, vì vậy tôi nghĩ sự kiện này có ý nghĩa cực kỳ to lớn xét từ góc độ đó".

Mỹ mới phá hủy 1/3 kho tên lửa của Iran

Theo các nguồn thạo tin trong nội bộ chính quyền Mỹ chia sẻ với hãng tin Reuters, Mỹ hiện mới phá hủy được khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran.

Tình trạng của số tên lửa còn lại vẫn chưa rõ ràng, song các nguồn tin đánh giá rằng những đợt oanh kích từ ngày 28/2 nhiều khả năng đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi chúng trong đường hầm và boongke ngầm.

Một số mẫu tên lửa đạn đạo của Iran được trưng bày tại Tehran hồi tháng 8/2023. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin khác tiết lộ rằng đánh giá tình báo đối với năng lực UAV của Iran cũng ở mức độ tương tự, chỉ khoảng 1/3 phi đội UAV của Iran đã bị phá hủy.

Đánh giá này cho thấy dù phần lớn tên lửa của Iran đã bị phá hủy hoặc không còn khả năng sử dụng, nhưng Tehran vẫn sở hữu kho tên lửa đáng kể. Bên cạnh đó, Iran có thể khôi phục một số tên lửa bị chôn vùi hoặc hư hại sau khi giao tranh kết thúc.

Thái Lan đạt thỏa thuận với Iran cho tàu đi qua Eo biển Hormuz

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo Bangkok đã đạt được thỏa thuận với Tehran cho phép các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Ông Anutin cho biết diễn biến này sẽ giúp giải tỏa những lo ngại về nguồn cung năng lượng của Thái Lan, trong bối cảnh quốc gia này phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông.

Đầu tháng này, một tàu chở hàng mang cờ Thái Lan đã bị trúng các vật thể chưa rõ nguồn gốc tại Eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn sau đó đã được Hải quân Oman giải cứu, nhưng ba thành viên vẫn đang mất tích.

Theo The Nation, ông Anutin xin lỗi vì sự biến động của giá nhiên liệu, thừa nhận chính phủ đã đánh giá sai về cuộc xung đột và phác thảo các biện pháp mới về năng lượng, trợ cấp và chi phí sinh hoạt.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xin lỗi vì sự biến động của giá nhiên liệu, thừa nhận chính phủ đã đánh giá sai về cuộc xung đột ở Iran. Ảnh: The Nation.

Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ đã chọn duy trì các biện pháp hỗ trợ giá trong 15 ngày đầu tháng nhằm nỗ lực giảm bớt tác động đến công chúng, đặc biệt là nông dân và ngành vận tải.

Tuy nhiên, với khả năng cuộc xung đột kéo dài hơn dự kiến và chưa thấy hồi kết rõ ràng, ông cho biết chính phủ đã buộc phải đẩy nhanh việc cải tổ toàn diện chính sách năng lượng, bao gồm quản lý kho dự trữ nhiên liệu, trợ cấp và hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

7 hòn đảo trọng yếu trên eo biển Hormuz

Hàng nghìn binh sĩ lục quân Mỹ đang trên đường tới Trung Đông, nhiều suy đoán cho rằng họ có thể được giao nhiệm vụ đánh chiếm đảo Kharg của Iran, một trung tâm nhiên liệu quan trọng ở phía bắc Vịnh Ba Tư, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

7 hòn đảo trọng yếu trên eo biển Hormuz. Ảnh đồ họa: CNN.

Tuy nhiên, đảo Kharg chỉ là một trong hàng chục hòn đảo của Iran tại vịnh này. Những đảo còn lại có thể còn quan trọng hơn cả đảo Kharg trong việc bảo đảm tuyến hàng hải an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

7 hòn đảo trong số này tạo thành “vành đai phòng thủ trên biển” của Iran. Giới nghiên cứu cho rằng Abu Musa, Tunb Lớn và Tunb Nhỏ - 3 hòn đảo nhỏ nhất trong số 7 đảo, nằm ở đầu phía tây của vành đai - đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát eo biển.

Do khoảng cách giữa các đảo này không lớn và mực nước tại vùng vịnh khá nông, các tàu chiến cỡ lớn và tàu chở dầu đều buộc phải đi ngang qua 3 hòn đảo này. Điều này khiến 3 hòn đảo nhỏ này trở thành vị trí tấn công hiệu quả đối với các tàu quân sự đi ngang qua.

Gia đình 10 người thiệt mạng vì không kích của Mỹ và Israel

Giới chức thành phố Qom ở miền Trung Iran ngày 27/3 cho biết cả gia đình Mehdi gồm 10 thành viên, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào khu dân cư Pardisan.

Các thành viên trong gia đình Mehdi. Ảnh: Tasnim

Giới chức Iran nhấn mạnh sự việc này là một minh chứng cho những cuộc tấn công "tàn bạo" mà Mỹ và Israel đang nhằm vào Iran. Cuộc không kích diễn ra trong ngày 26/3 đã đánh trúng 3 tòa chung cư ở khu Pardisan, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.

Ông Trump: Kinh tế Mỹ sẽ ‘cất cánh như tên lửa’ sau chiến sự Iran

Tại Hội nghị Thượng đỉnh FII Priority hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng bùng nổ ngay sau khi cuộc chiến với Iran khép lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Khi xung đột kết thúc, nền kinh tế sẽ cất cánh như một quả tên lửa”, ông Trump khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta sẽ không còn đám mây đen đó treo lơ lửng trên đầu”.

Theo Tổng thống, việc Iran chấm dứt theo đuổi vũ khí hạt nhân sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Mỹ.

Dù vậy, ông Trump cũng dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng và thị trường chứng khoán sụt giảm sâu hơn chừng nào xung đột còn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông nhận định: “Tình hình thực tế vẫn chưa quá xấu”.

Thị trường lao dốc, giá dầu khoảng 110 USD /thùng

Đợt sụt giảm thị trường do xung đột vũ trang tại Iran đang biến thành một cuộc tháo chạy toàn diện trên khắp Phố Wall, theo Bloomberg.

Mặc dù đã có các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục nguồn cung dầu từ Trung Đông, tình hình chỉ càng leo thang gay gắt hơn. Điều này đã thổi bùng tâm lý hoảng sợ tột độ trên các thị trường.

Chỉ riêng ngày thứ Sáu, Nasdaq 100 đã giảm 1,9% và chính thức rơi vào vùng điều chỉnh. S&P 500 cũng ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp, đánh dấu chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ năm 2022.

Trái phiếu bị bán tháo dữ dội, đẩy lợi suất chuẩn kỳ hạn 30 năm tiến sát mốc 5%. Trong khi đó, Bitcoin đang giao dịch ở mức chỉ bằng một nửa so với đỉnh cao trước chiến tranh.

Nỗi lo ngại về tác động của chiến tranh tới chi tiêu tiêu dùng đã đẩy nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu sụt 3%, mức giảm tồi tệ nhất trong 5 tháng. Cổ phiếu ngành tài chính, vốn vẫn cầm cự được trong hầu hết hai tuần qua, đã lao dốc 2,5%. Trong khi đó, Chỉ số Biến động Cboe (VIX) vượt mốc 30, mức cao nhất trong gần một năm.

Giá dầu giao dịch quanh mức 110 USD /thùng. Giới hoạch định chính sách tiền tệ vốn vừa mới vạch ra kế hoạch cắt giảm lãi suất thì nay lại phải cân nhắc việc tăng lãi suất.

Loạt máy bay tiếp dầu Mỹ hư hại, 10 binh sĩ bị thương

Theo RT, những đợt tấn công mới nhất của Iran vào các cơ sở của Mỹ và Israel trong khu vực đã khiến ít nhất một người thiệt mạng tại Tel Aviv và làm bị thương nhiều binh sĩ Mỹ tại Saudi Arabia.

Các quan chức giấu tên chia sẻ với Wall Street Journal rằng cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Prince Sultan đã làm hư hại một số máy bay tiếp dầu của Mỹ. Đây là căn cứ viễn chinh chủ chốt của Không quân Mỹ, vốn đã liên tục hứng chịu các đòn trả đũa kể từ khi xung đột nổ ra.

Hình ảnh cho thấy cột khói đen và đám cháy lớn xuất hiện ngay tại khu vực bãi đỗ máy bay Apron. Ảnh RT.

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đến nay 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 300 binh sĩ đã bị thương trong các hoạt động tác chiến nhắm vào Iran. Đáng chú ý, hơn 75% trong số đó liên quan đến các chấn thương sọ não (TBI).

10 binh sĩ vẫn đang bị thương rất nặng. Các quan chức Mỹ cho biết đây là những trường hợp nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao.

Đầu tháng này, 5 chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker cũng từng bị hư hại trong một kịch bản tương tự.

Giới chức Israel xác nhận nhiều thương vong và ít nhất một người tử vong sau khi Iran tuyên bố sẽ bắt nhà nước Do Thái trả giá đắt vì đã tấn công vào "trái tim của Tehran".

Các tên lửa Iran, được cho là mang đầu đạn bom chùm, đã xuyên thủng hệ thống phòng không tại Tel Aviv, Givatayim và Ramat Gan vào tối thứ Sáu.

Tehran cáo buộc Israel phối hợp với Mỹ đánh phá hai nhà máy thép lớn nhất, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự. Động thái này đi ngược lại lời hứa tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Tổng thống Donald Trump.

Lực lượng cứu hộ Israel làm việc tại hiện trường sau các đợt tập kích tên lửa dồn dập của Iran vào Tel Aviv, Israel, ngày thứ Bảy. Ảnh: Reuters.

Lần đầu tên lửa phóng vào Israel từ lãnh thổ Yemen

Quân đội Israel cho biết vào sáng sớm ngày 28/3, họ đã phát hiện một tên lửa phóng về phía Israel từ lãnh thổ Yemen và đã tiến hành đánh chặn.

Đây là lần đầu tiên giới chức Israel xác định có tên lửa được phóng từ Yemen vào lãnh thổ Israel, kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu cách đây 4 tuần.

Trước đó, một quan chức của lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn đã nói với CNN rằng họ sẵn sàng tham gia chiến tranh để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel leo thang các cuộc tấn công vào Iran.

Lực lượng Houthi đe dọa trực tiếp tham chiến nếu Mỹ và Israel vượt qua "3 giới hạn đỏ": leo thang chiến tranh với Iran; huy động thêm đồng minh hỗ trợ; hoặc sử dụng Biển Đỏ để tấn công các nước Hồi giáo.

Mỹ dùng bom đạn để ‘mở đường tới bàn đàm phán’

Theo Al Jazeera, người dân Iran tin rằng họ đang bị ép buộc vào một thỏa thuận bất lợi, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền độc lập và chủ quyền quốc gia. Trong mắt họ, người Mỹ đang cố gắng dùng bom đạn để dọn đường tới bàn đàm phán.

Tuy nhiên, đó không phải là điều Tehran mong muốn. Cả giới quân sự và các lãnh đạo chính trị tại đây đều có chung một quan điểm rằng sức mạnh quân sự là nền tảng, thay vì ngồi chờ đợi những lời hứa hẹn suông từ phía Mỹ hay Israel.

Iran đã nếm trải bài học đắt giá với Mỹ hai lần - vào tháng 6 và tháng 2. Khi hai bên đang trong quá trình đàm phán, chiến tranh lại bất ngờ ập đến một cách chóng vánh.

Iran không muốn lịch sử lặp lại. Một trong những yêu sách tiên quyết của họ là những cam kết chắc chắn rằng các hành động gây hấn sẽ không tái diễn, đặc biệt là khi họ đã thiện chí chìa tay ra để đàm phán.

Hiện tại, Iran đang đặt toàn bộ niềm tin vào kho tên lửa, dàn máy bay không người lái (drone) và ý chí sắt đá của binh sĩ cùng người dân để bảo vệ chủ quyền đất nước trong cuộc khủng hoảng này.

Ông Trump gây sốt khi gọi Hormuz là 'Eo biển Trump'

Tại Hội nghị FII ở Miami ngày 28/3, Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump". Dù ngay sau đó tự đính chính, ông khẳng định đây không phải là sự lỡ lời: "Báo chí sẽ bảo tôi đọc nhầm, nhưng tôi chẳng mấy khi sai".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đặt hạn chót 6/4 yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn hành lang hàng hải này, nếu không sẽ đối mặt với kịch bản các cơ sở năng lượng bị "xóa sổ".

Nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công lần thứ 3

Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bị một vật thể bay tấn công vào tối muộn 27/3, đánh dấu lần thứ 3 cơ sở này bị tấn công trong những ngày gần đây.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án gay gắt các vụ không kích của Israel nhắm vào hạ tầng hạt nhân, đồng thời cảnh báo đối phương sẽ phải “trả giá đắt”.

Sau các đòn tấn công mới nhất ngày 27/3 vào hai cơ sở chiến lược Arak và Natanz, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã cảnh báo nguy cơ thảm họa và kêu gọi các bên kiềm chế quân sự tối đa.

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm ở tỉnh Bushehr, Iran. Ảnh: Reuters.

Theo IAEA, hành động tấn công vào lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng, khả năng phát tán phóng xạ vào khí quyển rất cao.

Vật liệu phóng xạ của nhà máy có thể bị phát tán ngoài nếu xảy ra một trong 3 tình huống: Lò phản ứng bị tấn công trực tiếp, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị hư hại, hoặc nhà máy mất điện và không còn hệ thống dự phòng để làm mát lò phản ứng.

Lò phản ứng hạt nhân nước nặng tại Arak, Iran vào ngày 23/12/2019. Ảnh: Reuters.

IAEA cho biết nếu bị tấn công, không phải các cơ sở làm giàu uranium, mà chính nhà máy điện hạt nhân Bushehr là nơi có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng nhất, do đây là nhà máy đang hoạt động và chứa lượng lớn vật liệu hạt nhân.

Hiện tại, IAEA xác nhận chưa ghi nhận tình trạng rò rỉ phóng xạ hay hư hại nghiêm trọng đối với các lò phản ứng đang vận hành. Bất chấp hỏa lực bủa vây, các nhà máy điện hạt nhân của Iran vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

Người mẹ đau đớn bên thi thể con trai là nhân viên y tế tử nạn trong đòn tập kích của Israel tại Nabatieh, Lebanon ngày 25/3/2026. Vụ việc xảy ra giữa lúc xung đột Israel-Hezbollah và cuộc chiến tổng lực với Iran đang leo thang dữ dội. Ảnh: Reuters.

Mỹ hy vọng sẽ có thỏa thuận với Iran trong tuần này

Ngày 27/3, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết ông tin các cuộc họp đàm phán với Iran sẽ diễn ra trong tuần này.

“Chúng tôi nghĩ sẽ có các cuộc đàm phán trong tuần này. Các con tàu đang di chuyển qua eo biển, đó là dấu hiệu rất tốt. Chúng tôi cũng có sự gia hạn cho Iran”, ông Witkoff nói tại một hội nghị ở Miami.

Phát biểu của Witkoff được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Iran về đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự Iran.Dù vậy, ông Rubio tin rằng phản hồi từ phía Iran có thể đến vào bất cứ lúc nào.

Ông Rubio tin rằng phía Iran sẽ thể hiện mức độ nghiêm túc đối với hoạt động đàm phán sau khi làm rõ ai sẽ đại diện cho họ, các chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận là gì, và thời điểm họ sẵn sàng tham gia đối thoại là khi nào.

Ông Rubio cho biết Mỹ đang chờ làm rõ phía Iran sẽ có những ai tham gia đàm phán, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến nhiều lãnh đạo Iran thiệt mạng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã từ chối đề xuất 15 điểm do Mỹ đưa ra.

Ngoại trưởng Mỹ: Có thể đạt mục tiêu tại Iran mà không cần đổ bộ

Phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đưa ra ngày 27/3 trong bối cảnh hơn lính thủy và lính dù Mỹ liên tục được điều động bổ sung tới Trung Đông.

Ông Rubio khẳng định: “Chúng tôi đang đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra, chúng tôi đang đi trước tiến độ trong hầu hết các mục tiêu”.

Về lý do vì sao binh sĩ Mỹ vẫn tiếp tục được điều động tới Trung Đông, ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ “phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau”, nhưng ông không nêu chi tiết.

Theo ông Rubio, cuộc chiến sẽ kết thúc trong vài tuần, không phải vài tháng.

Giữa lúc Mỹ dồn dập điều động tàu đổ bộ cùng hàng nghìn quân lính tới khu vực, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã cảnh báo trên mạng xã hội X vào ngày 27/3: “Đến việc bảo vệ binh sĩ ngay tại các căn cứ hiện có còn không xong, phải để họ 'tá túc' ở khách sạn hay công viên, thì Mỹ lấy tư cách gì để bảo vệ quân đội khi đặt chân lên lãnh thổ Iran?”.

Hàng loạt tàu thuyền quay đầu khi Iran đóng Eo biển Hormuz

Trong thông cáo công bố ngày 27/3 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng hoạt động vận tải "đến và đi từ các cảng của những quốc gia đồng minh hoặc ủng hộ Mỹ-Israel" bị cấm hoàn toàn trên Eo biển Hormuz, không phân biệt hành lang hay điểm đến.

Ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận được cảnh báo từ phía Iran, theo Independent.

Các tàu chở hàng phải quay đầu thay vì lưu thông qua Eo biển Hormuz vì lo ngại các "biện pháp cứng rắn" của IRGC. Ảnh: Reuters.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo Wall Street Journal. Lực lượng này được cho là sẽ được bố trí trong phạm vi có thể nhanh chóng tiếp cận đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sắp tham chiến

Theo CNN, tàu sân bay USS George H.W. Bush sắp được triển khai tới Trung Đông để sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã cân nhắc một số lựa chọn quân sự có thể làm leo thang xung đột, đồng thời ông vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran. Tuy nhiên, tình trạng của các cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: US Navy

Bi kịch của nhân viên cứu hộ Iran: Tìm kiếm thi thể của chính người thân

Một nhân viên cứu hộ ở Qom (Iran) đã phải thực hiện nhiệm vụ đau đớn nhất: Tìm kiếm thi thể của chính người thân trong gia đình mình dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích.

Bà Maria Martinez, trưởng phái đoàn của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, đã kể lại câu chuyện này khi thông tin về tình hình nhân đạo hiện tại ở Iran với Liên Hợp Quốc.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ước tính ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.

Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran hiện đã bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, bao gồm khoảng 289 cơ sở y tế, cùng 600 trường học và cơ sở giáo dục. 17 trung tâm của chính tổ chức nhân đạo này cũng đã bị tấn công và gần 100 xe cứu thương bị hư hại hoặc phá hủy.

Lạm phát, vốn đã ở mức cao tại Iran trước khi chiến sự bắt đầu, nay tiếp tục tăng vọt. “Điều này đang hạn chế nghiêm trọng khả năng của người dân trong việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm và thuốc men.

Trong khi một số thành phố ở miền Nam Iran đang phải đối mặt với việc cắt nước và điện”, bà Martinez nói. Bà Martinez cho biết ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.

Giao tranh ác liệt, dân thường Iran và Israel cùng thương vong

Về phía Iran, theo một quan chức an ninh cấp tỉnh được truyền thông nhà nước Iran dẫn lời, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào tỉnh Kermanshah ở miền Tây Iran đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, đồng thời làm hàng chục người khác bị thương trong ngày 27/3.

Hãng tin nhà nước Tasnim của Iran cho biết các cuộc không kích của Israel đã “nhắm vào các khu dân cư” tại 3 địa điểm trong tỉnh. Những người thiệt mạng bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, trong đó có một phụ nữ đang mang thai.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với CNN rằng họ “không biết về bất kỳ cuộc không kích nào như vậy”. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng không đưa ra bình luận.

Về phía Israel, cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia (MDA) cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau một cuộc tấn công bằng bom chùm tại Tel Aviv.

Bom chùm đã gây ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không của Israel trong những tuần gần đây. Loại vũ khí này có tính sát thương trên diện rộng, mỗi đầu đạn có thể chứa tới 80 bom nhỏ và phân tán trên khu vực rộng lớn.

Việc sử dụng loại vũ khí này nhằm vào khu vực có dân cư bị cấm theo luật pháp quốc tế. Một quan chức quân đội Israel trước đó nói với CNN rằng khoảng một nửa số tên lửa đạn đạo Iran phóng vào Israel trong cuộc chiến này mang bom chùm.

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại hiện trường tòa nhà dân cư bị trúng không kích ở Tehran, Iran, ngày thứ Sáu. Ảnh: Reuters.

Ông Trump: “Chiến sự Iran chưa kết thúc, còn 3.554 mục tiêu”

Trong bài phát biểu tại một sự kiện ở Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 27/3, Tổng thống Trump nói: “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng nó phải được kết thúc”.

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn còn “3.554 mục tiêu nữa” để tấn công tại Iran. “Việc đó sẽ được hoàn thành khá nhanh”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ nhận định Iran từng là một quốc gia mạnh, nhưng “giờ không còn mạnh nữa”.

“Họ chưa từng được thấy điều gì tương tự như thế này”, ông Trump bình luận. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trước Iran.

Lần gần đây nhất là vào ngày 24/3 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi không thích phải nói ra điều này nhưng chúng ta đã thắng, bởi vì cuộc chiến này đã xác định được bên chiến thắng rồi, bên duy nhất muốn kéo dài nó là truyền thông tin giả”.

Lực lượng Houthi cảnh báo tham chiến

Ông Mohammed Mansour, lãnh đạo cấp cao của lực lượng Houthi, nói với CNN rằng lực lượng này sẵn sàng tham gia chiến sự để ủng hộ Iran, nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang tấn công.

Eo biển Bab al-Mandab nằm ngay gần eo biển Hormuz, Iran cũng đã phát cảnh báo phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandab nếu xung đột tiếp tục leo thang. Ảnh: FT.

Trước đây, lực lượng Houthi từng làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab al-Mandab bằng cách tấn công các tàu thương mại tại đi qua eo biển này, gây hỗn loạn hoạt động vận tải hàng hải. Dù vậy, cho tới giờ Houthi vẫn chưa chính thức tham gia chiến sự để hỗ trợ Iran.

“Chúng tôi có trách nhiệm tôn giáo, đạo đức và nhân đạo phải hỗ trợ Iran”, ông Mohammed Mansour nói trong tuyên bố gửi cho CNN.

Ông Mansour cho biết thời điểm Houthi hành động sẽ phụ thuộc vào “đánh giá của lực lượng vũ trang”, cũng như tham vấn với Tehran và các lực lượng đồng minh.

“Nếu Washington và các đồng minh nhanh chóng leo thang chống lại Iran, Houthi sẽ hành động sớm. Hậu quả sẽ do những kẻ xâm lược, cùng các bên đồng lõa và im lặng, phải gánh chịu”, ông Mansour nói, đồng thời cho biết sẽ ưu tiên việc đóng cửa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen để tạo nên điểm nghẽn kết nối Biển Đỏ với các tuyến hàng hải toàn cầu.

Ông Trump lý giải tại sao không gọi xung đột ở Iran là chiến tranh

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện của giới đầu tư tại Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 27/3. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong phát biểu ngày 27/3 rằng có lý do pháp lý khiến ông gọi những gì đang diễn ra ở Iran là “xung đột quân sự” thay vì dùng từ “chiến tranh”. “Họ gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là xung đột quân sự, có lý do pháp lý cho điều đó”, Tổng thống Mỹ nói.

Trước đây, ông Trump từng có những sử dụng từ chiến tranh để mô tả tình hình ở Iran. Tuy nhiên, phát biểu trong ngày 27/3 nhấn mạnh đến tính pháp lý của từ chiến tranh nếu Tổng thống Mỹ muốn sử dụng từ đó một cách chính thức. Muốn sử dụng từ chiến tranh một cách thực sự chính xác, ông Trump buộc phải nhận được sự cho phép phát động chiến tranh từ Quốc hội Mỹ.

Theo CNN, năm 1973, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua Đạo luật Quyền lực Chiến tranh. Đạo luật này yêu cầu Tổng thống phải rút lực lượng Mỹ về nước trong vòng 60 ngày, sau khi báo cáo về một hoạt động quân sự mới với Quốc hội, trừ khi Quốc hội Mỹ quyết định tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực lâu hơn.

Tổng thống chỉ có quyền gia hạn thêm một lần, để sử dụng lực lượng quân đội Mỹ trong vòng 30 ngày nữa. Ông Trump cho biết chiến dịch tại Iran có thể kết thúc trong vòng 5 tuần, vẫn nằm trong ngưỡng 60 ngày mà đạo luật quy định.

Chiến dịch tại Iran là hoạt động quân sự quy mô lớn nhất của quân đội Mỹ được tiến hành mà không có sự cho phép sử dụng vũ lực từ Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ dọa cắt tài trợ cho NATO

Ngày 27/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ cắt giảm ngân sách dành cho NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu từ chối yêu cầu của ông trong việc hỗ trợ Mỹ tham chiến tại Iran.

“Tôi nghĩ NATO đã phạm một sai lầm rất lớn khi không có mặt ở đó. Cắt giảm ngân sách chi cho NATO sẽ mang lại rất nhiều tiền cho Mỹ, vì chúng tôi chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO. Hàng trăm tỷ để bảo vệ họ, chúng tôi luôn ở đó vì họ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng tôi không cần phải làm như vậy nữa”, ông Trump nói.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã yêu cầu các nước đồng minh điều tàu chiến đến để cùng mở lại eo biển Hormuz. Ông coi yêu cầu này như một phép thử về mức độ trung thành, cho rằng việc triển khai tàu hải quân sẽ chỉ là một “nỗ lực rất nhỏ” đối với các quốc gia là đồng minh của Mỹ.

“Tại sao chúng ta phải có mặt vì họ, nếu họ không có mặt vì chúng ta?”, ông Trump phát biểu tại sự kiện của giới đầu tư tổ chức ở Miami, bang Florida (Mỹ).

Israel thề tấn công Iran không giới hạn

Phát đi thông điệp đanh thép trong video mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch tại Iran sẽ bước vào giai đoạn "leo thang và mở rộng" do Tehran phớt lờ các cảnh báo ngừng nã tên lửa.

Dù không nêu chi tiết quy mô, ông Katz nhấn mạnh mục tiêu của IDF là xóa sổ năng lực chiến lược và truy quét giới lãnh đạo đối phương. Động thái này diễn ra ngay sau khi Israel xác nhận đã tiêu diệt Tư lệnh Hải quân IRGC vào thứ Năm, đánh dấu bước ngoặt mới sau 4 tuần không kích liên tục.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Washington về cái giá của việc đưa quân bộ chiến. Dù Nhà Trắng phủ nhận, CNN tiết lộ Lầu Năm Góc đã hoàn tất kịch bản đổ quân cho giai đoạn mới.

Đến nay, Iran cho biết hơn 1.900 người chết và 20.000 người bị thương. Liên Hợp Quốc báo động "thảm họa nhân đạo" khi hơn1 triệu người mất nhà cửa và ít nhất 1.116 người thiệt mạng dưới bom đạn Israel. Đứt gãy chuỗi cung ứng từ Hormuz đang đẩy các quốc gia nghèo tại châu Phi vào nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng do chi phí vận tải tăng vọt.

Iran lập ‘trạm thu phí’ tại Eo biển Hormuz

Iran đang thiết lập một hệ thống phê duyệt cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, khẳng định thực thi chủ quyền đối với khu vực này.

Truyền thông Iran ngày 26/3 đưa tin quốc hội Iran đang hoàn thiện dự luật thu phí tàu thuyền qua Eo biển Hormuz với lý do chi trả cho hoạt động bảo đảm an ninh. Nghị sĩ Mohammadreza Rezaei Kouchi khẳng định việc thu phí tại một hành lang vận tải biển chiến lược như vậy là "hoàn toàn bình thường".

Về mặt pháp lý, Iran so sánh việc này với phí sử dụng Kênh đào Suez. Tuy nhiên, giới chuyên gia phản bác vì Suez là nội thủy của Ai Cập, còn Hormuz phải tuân thủ quy định UNCLOS về "quyền đi qua không gây hại".

Việc cả Mỹ và Iran đều chưa tham gia UNCLOS khiến tương lai của tuyến hàng hải huyết mạch này trở nên bất định và rủi ro cho thương mại toàn cầu.

Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố danh sách 5 quốc gia “thân thiện” được phép tiếp tục vận chuyển thương mại qua Eo biển Hormuz, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan.

Mỹ lần đầu triển khai xuồng không người lái chống Iran

Lầu Năm Góc vừa xác nhận việc triển khai xuồng cao tốc không người lái (drone biển) trong Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng chống lại Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức sử dụng công nghệ này trong xung đột thực tế, theo Reuters.

Một xuồng trinh sát tự hành toàn cầu của Hải quân Mỹ diễn tập tại Charleston, South Carolina, ngày 17/04/2025. Ảnh: Reuters.

Tim Hawkins, người phát ngôn của Lầu Năm Góc thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm, cho biết Phương tiện trinh sát Tự hành Toàn cầu (GARC) là xuồng không người lái, dài 5 mét, do công ty BlackSea chế tạo.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đội tàu này đã thực hiện tuần tra hơn 2.200 hải lý với 450 giờ vận hành thành công. Dù có khả năng thực hiện các cuộc tấn công cảm tử - tương tự cách Ukraine gây thiệt hại cho hạm đội Nga - hiện Mỹ mới chỉ sử dụng GARC cho mục đích giám sát và tuần tra bảo vệ các tàu dầu.

UAE thúc đẩy lực lượng quốc tế mở lại eo biển Hormuz

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thành lập "Lực lượng An ninh Hormuz" đa quốc gia nhằm khai thông tuyến hàng hải huyết mạch. Abu Dhabi sẵn sàng triển khai hải quân và phối hợp với Bahrain soạn thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ để tạo cơ sở pháp lý.

Tổng thống Donald Trump tham dự lễ đón tiếp tại Doha, Qatar vào tháng 5/2025. Ảnh: Reuters.

Lập trường cứng rắn này được đưa ra khi UAE gánh chịu thiệt hại nặng từ đòn trả đũa của Iran trong xung đột Mỹ-Israel. Bộ trưởng Sultan al-Jaber nhấn mạnh Iran đang "lấy Hormuz làm con tin", bóp nghẹt chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng cao.

Dù vậy, nội bộ vùng Vịnh đang chia rẽ sâu sắc. Trong khi UAE và Bahrain quyết liệt ủng hộ giải pháp quân sự, Saudi Arabia lại do dự giữa việc ủng hộ Washington và thúc đẩy đàm phán vì lo ngại Mỹ rút quân đột ngột. Ngược lại, Oman phản đối chiến tranh và chủ động tìm kiếm thỏa thuận an toàn riêng với Tehran.

Nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz, các nước khu vực đang đẩy nhanh xây dựng đường ống dầu khí và đường sắt qua Oman hoặc Địa Trung Hải. Việc Iran duy trì kiểm soát eo biển hiện là mối đe dọa sinh tồn đối với tham vọng kinh tế dài hạn của toàn vùng Vịnh.

