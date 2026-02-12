Hotgirl Thái Lan gây sốt khi tới Việt Nam

Hotgirl Thái Lan, Pinto Hathairat bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ.

Pinto Hathairat được cho là có chuyến du lịch tại Việt Nam ngay dịp Tết Nguyên đán.

Sáng 12/2, cô nàng đăng tải hình ảnh xuất hiện ở sân bay kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Let's go Vietnam" (tạm dịch: Việt Nam ơi, mình đến đây).

Bài viết nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt thích và bình luận chỉ sau một giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ Việt Nam để lại lời chào đón nồng nhiệt, bày tỏ sự thích thú.

Pinto Hathairat (25 tuổi) hiện sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng. Cô gây bão mạng xã hội với đoạn video cổ vũ tuyển Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Từ đó, cái tên Hathairat được đông đảo cư dân mạng Việt Nam biết đến và theo dõi.

Thời gian qua, cô thường xuyên tương tác với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt công khai bày tỏ sự mến mộ với thủ môn Trần Trung Kiên. Tại VCK U23 châu Á, cô nàng quay sang cổ vũ U23 Việt Nam sau khi U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng.

Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Pinto Hathairat còn được khen có thái độ cổ vũ văn minh. Sắc vóc ngọt ngào cùng vóc dáng thanh mảnh giúp cô nàng trở thành hiện tượng mạng. Pinto Hathairat hoạt động tích cực trên mạng xã hội, khoe nhiều hình ảnh đời thường thu hút.

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Pinto Hathairat từng là võ sĩ Muay Thái, thi đấu tại giải K-1 ở Trung Quốc. Sau một thời gian theo đuổi võ thuật, cô quyết định dành thời gian cho việc học và theo đuổi ngành y.