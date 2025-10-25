Hôn nhân của Guardiola chấm dứt

Sau 30 năm gắn bó, hôn nhân của Pep Guardiola khép lại khi ông quyết định mua căn biệt thự riêng ở Barcelona, mở ra chương mới cho cuộc đời.

Guardiola thất bại trong việc hàn gắn hôn nhân với vợ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV trưởng Man City mua một căn biệt thự sang trọng tại khu Pedralbes, Barcelona, trong bối cảnh thủ tục ly hôn với người vợ lâu năm Cristina Serra đang đi đến hồi kết.

Căn nhà mới được mô tả như "chốn tĩnh lặng để Pep tạm rời xa bóng đá, tìm lại sự bình yên và chiêm nghiệm". Nằm trên sườn đồi phía tây bắc Barcelona, ngôi biệt thự có tầm nhìn toàn cảnh thành phố, nội thất cao cấp và phong cách tối giản đặc trưng – phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của vị HLV chinh phục cả châu Âu.

Nguồn tin thân cận tiết lộ: "Căn nhà đủ gần để Pep vẫn giữ liên kết với khu phố cũ, nơi ông từng sống cùng gia đình suốt nhiều năm, nhưng cũng đủ riêng tư để ông bắt đầu lại sau giai đoạn đầy biến động". Đáng chú ý, ngôi biệt thự mới nằm không xa căn hộ trị giá 8,5 triệu bảng mà Pep từng sở hữu cùng Cristina Serra - người bạn đời đồng hành với ông từ thuở thanh xuân.

Tin tức về vụ ly hôn giữa Pep và Cristina bắt đầu rộ lên hồi tháng 1 năm nay. Theo AS, dù chia tay, đôi bên vẫn "giữ thái độ lịch thiệp và tôn trọng lẫn nhau", cùng thuê chung một luật sư để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Giới thạo tin cho rằng, việc Pep chọn ở lại khu Pedralbes thay vì rời xa Barcelona thể hiện mong muốn duy trì mối gắn bó với vùng đất ông luôn xem là nhà. Nhưng đồng thời, ngôi nhà mới cũng tượng trưng cho cuộc sống độc thân sau 30 năm gắn bó trong hôn nhân.