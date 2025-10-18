Pep Guardiola chia tài sản với vợ cũ

Pep Guardiola và Cristina Serra đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng sau gần 1 năm tuyên bố ly hôn.

Hôn nhân của Guardiola đổ vỡ.

Theo chương trình "Mamarazzis Pop&Cor" của đài Catalunya, Guardiola mua một căn hộ cao cấp tại khu vực thượng lưu ở Barcelona, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cuộc sống hậu ly hôn với vợ cũ Cristina Serra.

HLV của Man City dọn ra ở riêng, tách biệt với Serra và các con mỗi khi trở về Barcelona. Căn hộ mới của Guardiola mang đến không gian riêng tư, tách biệt với khu đông dân cư, giúp ông tìm lại sự cân bằng và nghỉ ngơi sau những áp lực từ băng ghế huấn luyện.

Song song với việc mua nhà mới, quá trình phân chia tài sản giữa Guardiola và Serra đang được xúc tiến. Cả hai từng sở hữu căn biệt thự sang trọng tại Pedralbes trị giá 10 triệu euro, nơi Serra hiện sống cùng các con.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Guardiola ước tính vào khoảng 70- 100 triệu USD , được tích lũy trong suốt sự nghiệp. Ông cũng là một trong những HLV có thu nhập cao nhất thế giới (hơn 26 triệu USD mỗi mùa tại Man City).

Theo Vanitatis, Serra rời khỏi công ty gia đình Serra Claret SL, vốn gắn liền với thương hiệu thời trang của gia đình bà. Đồng thời, bà cũng thôi chức Giám đốc của Quỹ Guardiola Sala Foundation – tổ chức từ thiện do chồng cũ sáng lập tại Manchester.

Guardiola và Serra ly hôn sau 30 năm chung sống.

Suốt hơn 30 năm chung sống bên nhau, Guardiola và Serra được xem là một trong những cặp đôi bền vững nhất giới bóng đá. Cả hai cùng nhau nuôi dưỡng ba người con: Maria, Marius và Valentina.

Tuy nhiên, mâu thuẫn dần nảy sinh khi Guardiola tập trung toàn bộ vào sự nghiệp huấn luyện tại Anh, trong khi Serra dành phần lớn thời gian ở Barcelona với công việc kinh doanh của gia đình. Cuộc hôn nhân giữa cả hai khép lại vào tháng 1/2025.

Giờ đây, với quyết định mua căn hộ riêng, Guardiola thể hiện rõ mong muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, đồng thời tập trung cho sự nghiệp cùng Man City.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.