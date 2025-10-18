PSG mà gặp Man Utd lúc này thì cũng thua

Dù có đánh bại Barcelona hay mang danh nhà vô địch châu Âu, PSG lúc này cũng khó lòng khuất phục được Man United đang vào phom.

Man Utd có thể thắng mọi đối thủ khi gặp may mắn.

PSG - đương kim vô địch Champions League, nhà vô địch nước Pháp và được xem là ứng cử viên số một cho mọi danh hiệu mùa này - đang tự đẩy mình vào thế khó chỉ vì một căn bệnh muôn thuở: tự phụ. Họ vẫn sở hữu một đội hình đắt giá, vẫn thắng tưng bừng khi hứng khởi, nhưng càng ngày người ta lại thấy rõ một vấn đề - PSG không còn giữ được sự tập trung, nhất là khi đối đầu với những đối thủ “dưới cơ”.

PSG thất thường

Trận hòa 3-3 trên sân nhà Parc des Princes trước Strasbourg rạng sáng 18/10 là minh chứng rõ ràng nhất. Đội quân của HLV Luis Enrique khởi đầu suôn sẻ với bàn mở tỷ số của Bradley Barcola chỉ sau 6 phút, nhưng sau đó lại để Strasbourg - một “hiện tượng” của Ligue 1 mùa này - lội ngược dòng dẫn 3-1. Nếu không có hai bàn gỡ muộn của Goncalo Ramos (penalty) và Senny Mayulu, PSG thậm chí đã nếm mùi thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ tháng 4.

PSG suýt nhận thất bại trước Strasbourg. Ảnh: Reuters.

Cần nhấn mạnh rằng Enrique xoay tua đội hình, cất hàng loạt trụ cột như Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Kvaratskhelia, trong khi Ousmane Dembele chấn thương. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu vài ngôi sao, một đội bóng xưng bá châu Âu như PSG không thể để bị dẫn 3-1 bởi Strasbourg - đội có ngân sách chỉ bằng một phần mười của họ. Sự chủ quan, thiếu quyết tâm và cả những sai lầm hệ thống trong khâu phòng ngự đã khiến PSG liên tục tự làm khó mình.

Đây không phải là lần đầu tiên PSG chơi tệ trong giai đoạn gần đây. Trước trận hòa Strasbourg, họ thua Marseille và bị Lille cầm hòa - chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất tại Ligue 1. Những dấu hiệu bất ổn ấy cho thấy PSG đang đánh mất động lực, một hiện tượng thường thấy ở các đội vừa đạt đỉnh cao danh vọng.

Thậm chí, phong độ của PSG trước các đội bóng Anh cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Họ từng thua tan nát 0-3 trước Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup, và suýt nữa thất bại trước Tottenham trong trận Siêu cúp châu Âu. Khi gặp các đội bóng có cường độ cao, pressing mạnh và kỷ luật chiến thuật như ở Premier League, PSG thường bộc lộ điểm yếu rõ rệt: khả năng kiểm soát bóng dưới áp lực và sự mong manh trong phòng ngự chuyển đổi.

Man Utd chỉ kém may mắn

Trong khi đó, Manchester United - dù đang trải qua giai đoạn bất ổn - lại là đội bóng cực kỳ khó lường. Họ có thể thua đội bóng hạng Tư tại Carabao Cup trong một ngày thi đấu kém, nhưng cũng đủ bản lĩnh để đánh bại Chelsea 2-1 ngay khi đối thủ đang vào phom. Vấn đề của Man Utd không phải là năng lực, mà là… may mắn.

Theo các thống kê từ Premier League, Man Utd hiện là đội có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất giải với 14,02, vượt qua cả Man City (12,25) và Chelsea (12,28). Thế nhưng họ mới ghi được 7 bàn - nghĩa là có tới một nửa cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ hoặc bị cản phá. Nếu may mắn mỉm cười, con số ấy hoàn toàn có thể biến thành chiến thắng liên tiếp cho thầy trò Ruben Amorim.

Đối chiếu sang PSG, dù đang chơi ở một giải đấu ít cạnh tranh hơn, xG của họ cũng chỉ là 14,85 - không hơn đáng kể so với Man Utd. Điều đó cho thấy, về mặt hiệu suất tạo cơ hội, đội bóng Anh thậm chí không hề thua kém. Sự khác biệt nằm ở chỗ: Premier League có tính cạnh tranh cực cao, trong khi Ligue 1 là sân khấu của PSG gần như một mình một ngựa.

HLV Amorim đang thiếu may mắn do các chân sút phung phí nhiều cơ hội.

Nếu đặt hai đội đối đầu lúc này, trong bối cảnh PSG đang thi đấu thất thường, còn Man Utd thi đấu khó lường, thì cán cân không hẳn nghiêng về đại diện nước Pháp. Thậm chí, Man Utd hoàn toàn có thể hạ PSG – nếu họ tận dụng tốt cơ hội và được “thần may mắn” ghé thăm.