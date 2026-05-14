Hơn một nửa doanh số ôtô Việt Nam thuộc về VinFast?

VinFast đang thật sự chiếm hơn một nửa thị trường xe Việt Nam trong tháng 4 nếu không tính xe tải và xe bus.

Theo thống kê được tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, tổng doanh số xe du lịch (không tính xe tải, xe bus) bán ra trong tháng 4 toàn thị trường đạt 47.230 xe.

Doanh số này chưa bao gồm một số hãng xe Trung Quốc như MG, Omoda & Jaecoo, BYD hay Chery bởi các thương hiệu trên không báo cáo số liệu. Doanh số của nhóm xe thành viên VAMA cũng không có sự xuất hiện của Nissan hay một số thương hiệu hạng sang như Porsche, Land Rover, Maserati...

Với những con số không quá lớn của những hãng xe không công bố, tỉ lệ doanh số của thị trường về cơ bản phản ánh đúng thực tế đang diễn ra. Vậy hãng xe nào đang chiếm doanh số lớn nhất tại Việt Nam?

Hơn 52,4% xe bán ra là VinFast

Trong tổng số 47.230 xe được bán ra tháng 4, Hyundai TC Group bán được 2.564 xe du lịch, các hãng thành viên của VAMA bán được khoảng 19.972 chiếc. Và VinFast - hãng xe nội địa Việt - bán được 24.774 chiếc. Như vậy, doanh số xe du lịch của VinFast chiếm hơn 52,4% tổng lượng xe bán ra của cả thị trường trong tháng 4.

Sau VinFast, thương hiệu ghi nhận doanh số tốt nhất là Toyota với tổng 6.378 xe được giao đến tay khách hàng. Hãng xe bán chạy thứ nhì thị trường tiếp tục là một thương hiệu Nhật Bản - Mitsubishi.

Nhãn nhóm xe hãng thành viên VAMA Hyundai - TC Group VinFast

xe 19972 1340 24774

Trong tháng 4, Mitsubishi bán được 3.439 xe. Điều này cũng không quá ngạc nhiên bởi Mitsubishi đang sở hữu dàn sản phẩm mạnh với nhiều cái tên dẫn đầu như Xpander, Xforce hay gần đây là Destinator.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, dù sở hữu số lượng sản phẩm nhiều hơn, Hyundai lại ghi nhận tổng doanh số trong tháng đầu quý II thấp hơn đáng kể so với đối trọng Kia (1.340 chiếc so với 2.469 chiếc).

Chiếm top 5 xe bán chạy

Sức mạnh của các mẫu xe điện VinFast không xuất hiện bằng dải sản phẩm quá dài hay dàn xe thương mại, mà từ chính những chiếc xe điện du lịch, giá phổ thông.

Nhìn qua bảng xếp hạng xe bán chạy tại Việt Nam trong tháng 4, ta hoàn toàn có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt. Các đại diện thuần điện của VinFast đã chiếm toàn bộ vị trí top 5 bán chạy của thị trường.

Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng 4. Ảnh: Sơn Phạm.

Ở vị trí dẫn đầu, VinFast Limo Green đang là cái tên sở hữu ngôi vương với 6.480 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 4. Với giá bán 749 triệu cùng nhiều ưu điểm về chi phí vận hành, không ngạc nhiên khi chiếc MPV điện dần trở thành lựa chọn vàng của nhóm xe dịch vụ.

Chiếc ôtô mini VF 3 luôn là cái tên sở hữu sức bán tốt. Dù không còn quá "khủng" như thời điểm vừa ra mắt, doanh số 5.273 chiếc trong tháng 4 là đủ để cái tên này chiếm vị trí bán chạy thứ nhì thị trường.

Tổng doanh số của VF 5 và Herio Green là 4.732 xe, vừa đủ để mẫu SUV hạng A trở thành cái tên bán chạy thứ 3 Việt Nam trong tháng 4. Hiện mẫu xe được bán với giá 529 triệu đồng, còn biến thể Herio Green chạy dịch vụ có giá 479 triệu đồng.

VinFast VF 6 ghi nhận doanh số 2.704 chiếc, với MPV 7, doanh số đạt được ở tháng 4 là 2.526 xe. Những con số này có thể không quá lớn so với các anh em cùng nhà như VF 3, VF 5 hay Limo Green, thế nhưng nếu đặt trong bối cảnh các mẫu xe cùng phân khúc hiện tại, MPV 7 và VF 6 đều đang ghi nhận thành tích tốt nhất, vượt xa toàn bộ đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

VinFast VF 3 bán chạy thứ nhì thị trường Việt. Ảnh: Phương Lâm.

Nhìn chung, cục diện thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 4 đã cho thấy một bước ngoặt lịch sử khi xe điện không còn là "lựa chọn thay thế" mà đã trở thành thế lực dẫn dắt cuộc chơi. Với việc chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng, VinFast đã minh chứng rằng hệ sinh thái trạm sạc và chi phí vận hành tối ưu đang dần chiến thắng tâm lý ưu tiên xe xăng truyền thống của người Việt.

Cuộc đua trong các tháng tiếp theo hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn, khi các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc buộc phải có những điều chỉnh chiến lược mạnh mẽ về giá bán và công nghệ nếu không muốn tiếp tục nhìn đối thủ nội địa nới rộng khoảng cách thị phần.