Việt Nam có xe máy đổi pin, Trung Quốc có ôtô điện đổi pin

Mẫu sedan điện Arcfox S3 vừa chốt ngày ra mắt với khả năng đổi pin nhanh tương tự những chiếc xe máy điện phổ thông.

Thương hiệu Arcfox thuộc tập đoàn BAIC vừa chính thức thông báo sẽ mở bán mẫu sedan điện đổi pin cỡ trung S3 vào ngày 22/5 tới.

Điểm gây chú ý nhất của mẫu xe này không chỉ nằm ở mức giá khởi điểm cực thấp, chỉ từ 64.800 NDT (tương đương khoảng 9.500 USD ), mà còn ở tùy chọn công nghệ đổi pin, một giải pháp vốn đang dần trở nên quen thuộc với người dùng xe máy điện tại Việt Nam.

Về ngoại thất, Arcfox S3 sở hữu kích thước khá ấn tượng với chiều dài 4.916 mm và trục cơ sở đạt 2.876 mm, định vị trong phân khúc sedan hạng D.

Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Yuanjing, trong đó phiên bản cao cấp nhất tích hợp cảm biến LiDAR hỗ trợ tính năng tự lái cả trên cao tốc lẫn trong đô thị. Đặc biệt, thiết kế đuôi xe còn sở hữu cánh gió điện tự động điều chỉnh theo tốc độ, trang bị thường chỉ thấy trên các dòng xe thể thao đắt tiền.

Bên trong khoang lái, Arcfox S3 đi theo phong cách tối giản nhưng hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch chạy chip Snapdragon 8155. Hãng xe Trung Quốc cho biết các hàng ghế trước có thể gập phẳng hoàn toàn để kết nối với hàng ghế sau, tạo thành một chiếc giường lớn ngay trong xe.

Hệ truyền động của Arcfox S3 được chia làm 2 dòng chính để đáp ứng đa dạng nhu cầu. Bản đổi pin được trang bị motor công suất 213 mã lực, tầm vận hành 535 km. Phiên bản này tương thích với hệ thống trạm đổi pin Choco-SEB của CATL, cho phép thay pin mới chỉ trong vài phút thay vì phải chờ đợi sạc.

Phiên bản thường sử dụng motor 201 mã lực với 2 tùy chọn tầm vận hành là 560 km và 660 km cho mỗi lần sạc đầy.

Sự ra đời của Arcfox S3 diễn ra trong bối cảnh thương hiệu này đang có bước nhảy vọt về doanh số tại thị trường nội địa. Theo dữ liệu vừa công bố, Arcfox đã bán được hơn 16.500 xe trong tháng 4, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Với lợi thế về công nghệ đổi pin tiện lợi và mức giá chỉ tương đương một số mẫu xe hạng A, Arcfox S3 được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt mới tại đất nước tỷ dân.