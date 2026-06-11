Hơn 60% xe bán ra tại Trung Quốc trong tháng 5 là xe điện

Trong tháng 5, doanh số xe điện tại Trung Quốc đã chính thức vượt qua nhóm xe xăng truyền thống, chiếm hơn 62% thị phần.

Trong tháng 5, thị phần bán lẻ của xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện (BEV), xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện mở rộng phạm vi (EREV), đã ghi nhận đỉnh mới khi chạm mốc 62,9% thị phần.

Sự bứt phá này diễn ra đồng thời với sự suy giảm nghiêm trọng của dòng xe động cơ đốt trong (ICE), khiến toàn bộ top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường đều thuộc về các dòng xe xanh.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Xe hành khách Trung Quốc (CPCA), tổng sản lượng ôtô tiêu thụ tại quốc gia này trong tháng 5/2026 đạt 1,51 triệu xe.

Con số này thể hiện mức giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại tăng trưởng 9,2% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh số bán lẻ đạt 7,099 triệu phương tiện, giảm 19,5% so với cùng kỳ.

Sự sụt giảm của bức tranh tổng thể phần lớn bị kéo lùi bởi phân khúc xe truyền thống. Doanh số xe động cơ đốt trong chỉ còn vỏn vẹn khoảng 560.000 xe, khiến thị phần lao dốc xuống mức 37,1% và đóng góp tới 82% vào tổng lượng sụt giảm chung của toàn thị trường.

Doanh số xe điện tăng cao, nhưng doanh số xe xăng suy giảm. Ảnh: Yangquan feizhou Laoqian.

Tờ The 21st Century Economic nhận định, biến động liên tục của giá dầu thế giới đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy người tiêu dùng từ bỏ xe xăng để chuyển sang các dòng xe điện hóa nhanh chóng hơn.

Trái ngược với đà ảm đạm của xe bình dân, phân khúc xe điện hạng sang và cận cao cấp vẫn duy trì được sức bật rất tốt. Minh chứng là các hãng xe lớn liên tục báo cáo những cột mốc bàn giao tốt trong tháng 5.

Làn sóng dịch chuyển cấu hình truyền động này đã biến xe điện thành động cơ tăng trưởng cốt lõi cho các liên doanh giữa tập đoàn toàn cầu và thương hiệu bản địa (như SAIC-Volkswagen, GAC-Toyota hay BMW-Brilliance).

Số liệu từ CPCA chỉ ra rằng, trong khi doanh số xe chạy xăng của các khối liên doanh này giảm mạnh 41%, thì mảng xe điện của họ lại lội ngược dòng với mức tăng trưởng phi mã 51% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thị trường nội địa chịu nhiều áp lực thu hẹp quy mô, xuất khẩu đã trở thành phao cứu sinh và là ưu tiên chiến lược hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tỷ trọng xuất khẩu của xe năng lượng mới trong tháng qua đã chiếm tới 54% tổng kim ngạch xuất khẩu ôtô, một mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Chiến lược dịch chuyển linh hoạt từ nội địa sang xuất khẩu đang giúp các thương hiệu Trung Quốc bảo toàn chuỗi cung ứng tối ưu, đồng thời duy trì vị thế dẫn dắt cuộc chơi công nghệ ôtô trên quy mô toàn cầu.