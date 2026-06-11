Xe van điện và 3 ôtô Nhật góp mặt trong top bán chạy nhất tháng

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Trong tháng 5, VinFast Limo Green tiếp tục là xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam với 5.108 xe đến tay khách hàng. Mẫu MPV thuần điện tối ưu cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải nhiều khả năng trở thành xe bán chạy nhất năm 2026. VinFast Limo Green hiện có giá 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe được khách Việt ưa chuộng với 4.770 xe bán ra trong tháng 5. Sức bán hiện tại của VF 3 vẫn khá tốt, nhưng nhiều khả năng không đủ giúp mẫu xe điện cỡ nhỏ giữ được danh hiệu ôtô bán chạy nhất năm. VinFast VF 3 hiện có giá khởi điểm 302 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Với 3.399 xe VinFast VF 5 và biến thể Herio Green bàn giao thành công cho khách Việt trong tháng 5, mẫu SUV điện cỡ A đứng thứ ba trong danh sách ôtô bán chạy nhất thị trường. Tương tự VF 3, VinFast VF 5 cũng từng là xe bán tốt nhất toàn thị trường, nhưng hiện phải chấp nhận xếp sau Limo Green. VF 5 có giá khởi điểm 529 triệu đồng, còn Herio Green có giá từ 479 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Danh sách xe bán chạy nhất Việt Nam ngoài Limo Green còn có sự xuất hiện của VinFast VF MPV 7 - biến thể MPV thuần điện cỡ trung được tối ưu cho nhu cầu sử dụng cá nhân. Trong tháng 5, VinFast bàn giao thành công 1.711 xe VF MPV 7 cho khách Việt. Xe hiện có giá 819 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Cái tên tiếp theo trong danh sách bán chạy vẫn là một ôtô điện của VinFast. VF 6 trong tháng 5 bán được 1.674 xe cho khách hàng Việt Nam, tiếp tục duy trì sức ép lên các đối thủ SUV cỡ B chạy xăng. VF 6 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 689 triệu và 745 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
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Toyota Yaris Cross ghi nhận doanh số 1.430 xe tại Việt Nam trong tháng 5. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia vẫn sở hữu lượng tiêu thụ khá ổn, nhưng khoảng cách doanh số với VF 6 ngày càng lớn. Toyota Yaris Cross có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 650 triệu và 728 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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Mitsubishi Xpander không còn là xe bán chạy nhất thị trường, thậm chí không phải là xe xăng bán tốt nhất Việt Nam. Lượng tiêu thụ trong tháng 5 của mẫu xe này đạt 1.236 xe. Các phiên bản Mitsubishi Xpander hiện có giá 560-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
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Doanh số 1.159 xe của Mazda CX-5 vừa giúp duy trì vị thế hàng đầu phân khúc, vừa giúp mẫu SUV cỡ C giữ một suất trong danh sách 10 xe bán tốt nhất thị trường. Các phiên bản Mazda CX-5 được lắp ráp trong nước, hiện có giá 699-979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
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VinFast EC Van bất ngờ góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam nhờ lượng bàn giao 1.092 xe trong tháng 5. Phân khúc xe van điện cỡ nhỏ ngoài EC Van còn có một đại diện khác của Kim Long, tuy nhiên mẫu xe này không chia sẻ doanh số. VinFast EC Van hiện có giá khởi điểm 285 triệu đồng, tăng lên thành 325 triệu đồng ở bản có cửa trượt. Ảnh: VinFast.
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"Chốt sổ" danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam là Ford Ranger với 1.089 xe đến tay khách Việt trong tháng 5. Lợi thế của Ford Ranger vẫn là kiểu dáng bắt mắt, danh sách phiên bản đa dạng cùng khoảng giá trải rộng. Sự có mặt của các phiên bản Ranger trang bị động cơ xăng V6 cũng thu hút sự chú ý. Ford Ranger hiện có giá từ 707 triệu đến 1,448 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.