Xe van điện và 3 ôtô Nhật góp mặt trong top bán chạy nhất tháng

Với 3.399 xe VinFast VF 5 và biến thể Herio Green bàn giao thành công cho khách Việt trong tháng 5, mẫu SUV điện cỡ A đứng thứ ba trong danh sách ôtô bán chạy nhất thị trường. Tương tự VF 3, VinFast VF 5 cũng từng là xe bán tốt nhất toàn thị trường, nhưng hiện phải chấp nhận xếp sau Limo Green. VF 5 có giá khởi điểm 529 triệu đồng, còn Herio Green có giá từ 479 triệu đồng. Ảnh: VinFast.