Hơn 2.000 chiếc Toyota Camry tại Việt Nam có thể lỗi camera

Theo báo cáo từ Toyota, những chiếc Camry có thể bị lỗi camera, khiến hình ảnh không hiển thị lên màn hình khi người dùng đang lưu thông.

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho thấy Toyota Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi áp dụng với hơn 2.000 chiếc sedan Toyota Camry.

Cụ thể, 1.391 chiếc Camry sản xuất giai đoạn tháng 11/2022-8/2024 mang mã AXVA7OL-JEZQBT và 633 chiếc sản xuất giai đoạn tháng 11/2022-8/2024 mã AXVH7IL-JEXVBT sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Theo thông báo từ hãng, các mẫu xe thuộc diện triệu hồi được trang bị hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM), bao gồm các camera riêng lẻ được bố trí xung quanh xe để ghi và hiển thị hình ảnh.

Những chiếc Toyota Camry sản xuất giai đoạn 2022-2024 có thể bị lỗi camera. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Do lỗi trong quá trình sản xuất, camera phía trước và hai bên trái phải có thể không hiển thị hình ảnh trên hệ thống PVM.

Nguyên nhân là trong quá trình sản xuất tại nhà cung cấp, vết nứt có khả năng xuất hiện trên các cảm biến ảnh bên trong của camera trước và hai bên trái phải. Vết nứt này sẽ lan rộng theo thời gian và có thể gây hở mạch hoặc chập mạch bên trong camera, dẫn đến không thể hiển thị được hình ảnh.

Để kiểm tra liệu chiếc sedan có thuộc diện triệu hồi hay không, chủ xe có thể truy cập vào đây để tra cứu mã số VIN. Trong trường hợp xe có mã kiểu và số VIN trùng khớp, chủ xe có thể mang chiếc Camry đến đại lý Toyota để được kiểm tra, khắc phục miễn phí.