Hoàng Hên gây sốt khi trả lời phỏng vấn

Đỗ Hoàng Hên chinh phục người hâm mộ bằng khả năng nói tiếng Việt đầy tự tin sau trận thắng Bangladesh 3-0 tối 26/3.

Hoàng Hên tạo điểm nhấn đặc biệt trên sân Hàng Đẫy. Tiền vệ nhập tịch nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ khi tự tin sử dụng 100% tiếng Việt trong suốt buổi phỏng vấn sau trận.

Dù phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh để tạo thuận lợi cho cuộc trò chuyện, Hoàng Hên vẫn lựa chọn trả lời hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cách phát âm tự nhiên của anh khiến nhiều cổ động viên bất ngờ và thích thú. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người phát cuồng, xem đây là dấu hiệu cho thấy sự hòa nhập và tôn trọng văn hóa của cầu thủ này.

Trước đó, Hoàng Hên cũng gây ấn tượng khi hát quốc ca bằng tiếng Việt trước giờ bóng lăn. Những hành động đó giúp anh ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ, bất chấp việc chưa thể ghi bàn trong trận ra mắt.

Chia sẻ sau trận, tiền vệ này thẳng thắn: "Đây là trận đầu tiên của tôi cho đội tuyển Việt Nam, tôi rất vui vì đội giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hơn cho trận gặp Malaysia". Khi được nhắc đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, anh giữ thái độ lạc quan và khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện.

Đánh giá về đối thủ Bangladesh, Hoàng Hên cho rằng toàn đội chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, qua đó giành chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận bản thân chưa đạt phong độ tốt nhất khi mới hội quân cùng đội tuyển.

Màn thể hiện của Hoàng Hên mở ra kỳ vọng về một nhân tố mới giàu khát khao cống hiến. Trận đấu gặp Malaysia vào ngày 31/3 là cơ hội để anh tiếp tục chứng minh giá trị và hiện thực hóa mục tiêu ghi bàn trong màu áo tuyển Việt Nam.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.

