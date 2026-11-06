HLV Jorge Jesus: 'Tôi đã đề nghị Ronaldo ở lại'

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Jorge Jesus nhắn nhủ Cristiano Ronaldo sau quyết định giải nghệ. Ảnh: Reuters.
Thừa nhận sự tiếc nuối khi không thể làm lay chuyển quyết định của cậu học trò, ông cho biết: "Tôi đã đề nghị Ronaldo ở lại vì tôi thực sự cần cậu ấy bên cạnh. Tuy nhiên, quyền quyết định thuộc về Cristiano và tôi phải tôn trọng điều đó".
Hành trình cống hiến của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức khép lại, để lại một di sản đồ sộ cùng bảng vàng thành tích ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt và nguồn cảm hứng bất tận từ CR7, "Selecao châu Âu" vươn mình lên đỉnh cao danh vọng với chức vô địch EURO 2016 lịch sử, cùng hai lần bước lên bục vinh quang tại đấu trường Nations League vào các năm 2019 và 2025.
Không chỉ dừng lại ở những danh hiệu tập thể cao quý, CR7 còn khắc sâu tên tuổi vào biên niên sử bóng đá nam thế giới bằng những con số kỷ lục phi thường, với 234 trận đấu, 146 bàn thắng và 46 pha kiến tạo.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.