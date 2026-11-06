HLV Jorge Jesus: 'Tôi đã đề nghị Ronaldo ở lại'

Huấn luyện viên Jorge Jesus vừa lên tiếng sau quyết định chia tay ĐTQG của Cristiano Ronaldo, đồng thời thừa nhận nỗ lực thuyết phục siêu sao 41 tuổi ở lại bất thành.

Jorge Jesus nhắn nhủ Cristiano Ronaldo sau quyết định giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Thừa nhận sự tiếc nuối khi không thể làm lay chuyển quyết định của cậu học trò, ông cho biết: "Tôi đã đề nghị Ronaldo ở lại vì tôi thực sự cần cậu ấy bên cạnh. Tuy nhiên, quyền quyết định thuộc về Cristiano và tôi phải tôn trọng điều đó".

Nhà cầm quân 72 tuổi nhấn mạnh tầm ảnh hưởng mang tính biểu tượng của Ronaldo đối với cả nền bóng đá nước nhà: "Cristiano là một biểu tượng toàn cầu, một hình mẫu của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Tôi đã cho treo một bức ảnh khổng lồ của cậu ấy ngay tại hội trường đại bản doanh để mọi cầu thủ trẻ nhìn vào học tập mỗi ngày".

Kết thúc phát biểu, huấn luyện viên Jesus khẳng định kỷ lục gia ghi bàn của bóng đá quốc tế sẽ luôn giữ một vị trí trang trọng trong lòng người hâm mộ và mãi là tượng đài bất tử của bóng đá Bồ Đào Nha.

Hành trình cống hiến của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức khép lại, để lại một di sản đồ sộ cùng bảng vàng thành tích ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt và nguồn cảm hứng bất tận từ CR7, "Selecao châu Âu" vươn mình lên đỉnh cao danh vọng với chức vô địch EURO 2016 lịch sử, cùng hai lần bước lên bục vinh quang tại đấu trường Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Không chỉ dừng lại ở những danh hiệu tập thể cao quý, CR7 còn khắc sâu tên tuổi vào biên niên sử bóng đá nam thế giới bằng những con số kỷ lục phi thường, với 234 trận đấu, 146 bàn thắng và 46 pha kiến tạo.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.